«أخمت الروسي» يحصد المركز الأول في مسابقة «إنقاذ ضابط»

المصدر: دبي - البيان

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بحضور الفريق متقاعد سيف عبدالله الشعفار، شهد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، فعاليات اليوم الثالث للنسخة الرابعة من منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023، وذلك في المدينة التدريبية بالروية.

واطلع معالي الفريق ضاحي خلفان، بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ورجل الأعمال خلف الحبتور، وقادة الفرق التكتيكية والوحدات الخاصة المشاركة في التحدي، على منافسة اليوم الثالث والتي تتعلق بتنفيذ عملية إنقاذ «ضابط».

صدارة

وفي اليوم الثالث، تمكن فريق أخمت الروسي من حصد المركز الأول في مسابقة «إنقاذ ضابط»، والتي شهدت منافسة كبيرة بين كافة الفرق بعد حصوله على 55 نقطة متفوقاً على صاحب المركز الثاني، وهو فريق شرطة الشارقة الذي حصل على 54 نقطة، في حين حصل فريق شرطة أبوظبي «B» على المركز الثالث بواقع 53 نقطة.

تتويج

وتوج اللواء علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، بحضور العميد عبيد مبارك الكتبي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات بالوكالة، رئيس اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023، وعبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، الفرق الثلاثة الفائزة في المراكز الأولى.

خبرات

وأثنى اللواء ابن لاحج على المستوى العالي للفرق المشاركة في فعاليات اليوم الثالث من خلال تنفيذ مسابقة «إنقاذ ضابط» التي تضمنت الدقة في تنفيذ الرماية نحو الأهداف، والقفز عن الحواجز، ونقل ضابط مصاب لخط النهاية.

وأكد أن اليوم الثالث شهد أيضاً منافسة كبيرة بين كافة الفرق المشاركة وأداء تنافسي عالٍ، سعياً خلف الوصول إلى المركز الأول، مشيداً بأداء الفرق التي عملت بروح الفريق الواحد، وأظهرت مدى استعدادها للبطولة، ومدى استفادتها من النسخ السابقة التي ساهمت في إكسابها خبرات مُتعددة.

نتائج

تصدّر المجموع العام في النقاط خلال الأيام الثلاثة الأولى من المسابقة، فريق أخمت الروسي بواقع 159 نقطة، تلاه فريق القيادة العامة لشرطة دبي «B» بحصوله على 156 نقطة، بينما حل في المركز الثالث فريق شرطة الشارقة «A» بواقع 143 نقطة.

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