«فينوم» هليكوبتر مسيرة تنتج بأبوظبي 2026

المصدر: أبوظبي - وام

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كشفت شركة هيليوتيك HelioTech، من أحدث استثمارات صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية - الذراع الاستثمارية لمجلس التوازن - عن طائرة «فينوم Phenom» المُسيّرة ذات المروحيات أحادية المحور والمصممة للاستخدام في القطاعات الأمنية والحيوية، وذلك في فعاليات معرض «آيدكس 2023» المنعقد في أبوظبي.

وتتمتع طائرة الهليكوبتر المُسيّرة «فينوم»، البالغ وزنها 2 طن، بقدرات عالية لأداء مجموعة واسعة من المهام المتعددة، والتي تتراوح ما بين أنشطة المراقبة البرية والبحرية والعمليات التكتيكية، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج الطائرة في مركز ومصنع الإنتاج والتصميم التابع لـ«هيليوتك» في المنطقة الحرة لمطار البطين أبوظبي بنهاية عام 2026.

منتجات

كما تعرض منصة الشركة بجناح مجلس التوازن أيضاً عدداً من منتجاتها الأخرى المصممة لأغراض أمنية، والتي يتم تطويرها من خلال القطاع غير المدني للشركة، والتي تشمل طائرة «HT005nu»، وهي طائرة مسيرة بنظام الإقلاع والهبوط العمودي وتتميز بقدرات للتحليق لفترات طويلة، مع تشكيلات متعددة للمهام الأمنية والمراقبة المختلفة، بالإضافة إلى الطائرة الهليكوبتر «HT130nu» المُسيّرة متوسطة الوزن ذات المروحيات أحادية المحور التي تزيد من كفاءة وأداء الطائرة.

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