«سندان».. مركز إماراتي للطباعة ثلاثية الأبعاد

المصدر: أبوظبي - وام

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دشّن مجلس التوازن «سندان» أول مركز تميز إماراتي للطباعة ثلاثية الأبعاد، بالتعاون مع الجهات والشركات الوطنية، وسيكون مركز «سندان» مسؤولًا عن جميع متطلبات التصنيع المضاف، إلى جانب تنظيم أنشطة الطباعة ثلاثية الأبعاد في الدولة، وإجراء البحوث والتطوير للمكونات الاستراتيجية، وتسهيل وتسريع النمو في هذا القطاع.

وقال شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن في أعقاب التدشين: «إن إطلاق أول مركز إماراتي للتميز في الطباعة ثلاثية الأبعاد، يعد علامة فارقة في القطاع الصناعي لدولة الإمارات، وشهادة على الالتزام بالابتكار والتقدم التكنولوجي. نحن واثقون بأن هذا المركز سيلعب دوراً حاسماً في تشكيل مستقبل التصنيع الإضافي بالدولة».

وأضاف أن المركز سيسهم أيضاً في دعم توجهات التنويع الاقتصادي وتعزيز المحتوى المحلي حيث تنسجم أهدافه مع جهود الدولة الداعمة لتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تركز على تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وعكس مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.

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