معهد دبي القضائي يستعرض الخطط التطويرية لـ2023

المصدر: دبي - البيان

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عقد مجلس إدارة معهد دبي القضائي اجتماعه الأول لعام 2023، برئاسة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس الإدارة، وتمّت مناقشة عدد من البنود في إطار خطة المعهد السنوية، بما ينسجم مع رؤيته الاستراتيجية الجديدة المتمثلة في كونه معهداً رائداً يدعم التميز العدلي والتنافسية العالمية.

وشملت أجندة الاجتماع استعراض عدد من البنود الأخرى، وتشمل اعتماد درجات دبلوم الدراسات القانونية لأعوان السلطة القضائية بالنيابة العامة بدبي ــ الدفعة التاسعة لسنة 2022، ودبلوم العلوم القانونية والقضائية لأعضاء السلطة القضائية ــ القضاة الجدد بمحاكم دبي، ودليل الدورات والبرامج التدريبية لعام 2023، بالإضافة إلى مناقشة موازنة معهد دبي القضائي للسنة المالية 2023، وتقرير 2022 لاجتماعات مجلس الإدارة.

اجتماعات

ويشار إلى أن مجلس إدارة معهد دبي القضائي، يعقد اجتماعاته الدورية على مدار العام، ويتم فيها مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جداول الأعمال، إضافة إلى مراجعة مختلف جوانب الأداء، في الفترات السابقة للمعهد، وما يستجدّ من أعمال، لاستكشاف فرص التطوير.

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