مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تدعم الأمن الغذائي في نيجيريا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن تعاونها مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» لتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي للأفراد والمجتمعات المتأثرة بالنزاعات ومساندة النازحين بالمساعدات في شمال شرقي نيجيريا.

ويشمل التعاون تمكين المجتمعات الأكثر هشاشة في ولايات برنو، وأداماوا، ويوبي في الشمال الشرقي النيجيري.

والتي تعاني من مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، حيث تشير أحدث التحليلات الصادرة في نوفمبر 2022 عن مؤسسة «كادر هارمونايز»، إلى أن 3.8 ملايين إنسان معرضون لخطر الفقدان الحاد للأمن الغذائي، فيما تسببت النزاعات واضطرابات المناخ في المنطقة في نزوح 2.2 مليون إنسان، معظمهم من النساء والأطفال.

تقنيات ذكية

ومن خلال التمويل الذي توفره «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» يستفيد 58,000 فرداً و8,400 أسرة في ولايات برنو وأداموا ويوبي من المشاريع التي تمكن المزارعين بالمعارف والخبرات والأدوات والتقنيات الذكية المبتكرة الداعمة للاستدامة لتعزيز إنتاجية محاصيلهم الزراعية وثرواتهم الحيوانية وتطوير قدرات تكيّف الأنماط المعيشية القائمة على الزراعة التي يعتمدون عليها للتعامل مع المتغيرات والتحديات بمرونة أكبر، كما تدعم مقومات الأمن الغذائي المستدام لهم ولمجتمعاتهم.

مشاريع نوعية

ويشمل التعاون تأسيس مدارس زراعية ميدانية، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية المتنوعة المغذية للأسر في موسم الأمطار، وإنتاج الحبوب ذات القيمة الغذائية العالية والخضراوات خلال موسم الجفاف، ودعم الإنتاج المنزلي للخضراوات المغذية للأسر في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، وتزويد المزارعات بالمواشي وأعلافها، وتوفير دواجن مع أعلافها لمزارعات في مناطق النزاعات.

جهود دولية

وقال الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، مدير تنفيذي في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: إن المساعدات الإغاثية والإنسانية وتمكين المجتمعات محوران رئيسيان من محاور عمل مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

ولذلك ستكون شراكتنا مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» فرصة للتعاون في مشاريع متكاملة تمكّن المزارعين وتوسّع تبنّي أنماط الزراعة المستدامة، بما يساعد المجتمعات الزراعية على البقاء والنمو، ويحميها من تداعيات التغير المناخي كالنزوح والهجرة، ويعزز الأمن الغذائي العالمي.

مساعدات إنسانية

ومن جهته، قال رينيه بولسن، مدير مكتب الطوارئ والمرونة في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»: المساعدات الزراعية هي مساعدات إنسانية تنقذ الحياة. وأضاف بولسن: التدخلات الزراعية العاجلة لها تأثيرات هائلة على توفير الطعام والتغذية واستقرار السكان وتقليل التكلفة البشرية بمساعدتهم.

وهناك حاجة للتدخل المباشر في شمال شرقي نيجيريا لمساندة السكان المتأثرين بحالة انعدام للأمن الغذائي. وتسهم المساعدة المستندة إلى تحسين أنماط الحياة القائمة على الزراعة في حل هذه الأزمة من خلال تعزيز مرونة الأمن الغذائي، ودعم المجتمعات الريفية المهددة، وتمكين النساء بالثروة الحيوانية وبرامج التدريب الزراعي لتحسين حياتهن.

برامج ومحاور

وتمثل «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، التي تأسست عام 2015، مظلة داعمة لمجموعة من المبادرات والمؤسسات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهي تضم اليوم عشرات المبادرات والمؤسسات التي تنفذ برامج العمل الخيري والإنساني ضمن 5 محاور رئيسية هي: المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات.

جودة

تعد منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع. وتهدف «الفاو» إلى تحقيق الأمن الغذائي للجميع وضمان حصولهم على ما يكفي من الغذاء عالي الجودة بانتظام لعيش حياة صحية نشطة.

وتضم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 195 عضواً، بواقع 194 دولة والاتحاد الأوروبي، وتعمل في أكثر من 130 دولة حول العالم.

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