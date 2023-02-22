برنامج التقاعد الذهبي من «الصكوك الوطنية» يستقطب المزيد من المؤسسات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «الصكوك الوطنية»، شركة الادخار والاستثمار ‏المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن شراكة استراتيجية مع مجموعة Biz لحلول التدريب للشركات في دبي والشرق الأوسط، وذلك بهدف تقديم برنامج التقاعد الذهبي المبتكر لموظفي مجموعة Biz. وتأتي الشراكة في أعقاب الاهتمام المتزايد من المؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ببرنامج التقاعد الذهبي من «الصكوك الوطنية» بهدف بناء المرونة المالية لموظفيها.

ويساعد برنامج التقاعد الذهبي من «الصكوك الوطنية» الشركات على إدارة خطط التقاعد الخاصة بموظفيها، بالإضافة إلى تحفيز الموظفين على الادخار من أجل التقاعد. ويعد البرنامج الذي جرى إطلاقه في أكتوبر 2022 بهدف دعم خطط التقاعد الخاصة بسكان دولة الإمارات من المقيمين، بمثابة خطوة إلى الأمام في سبيل تقديم المزيد من الدعم المالي للشركات، والمساهمة في تعزيز اقتصاد دولة الإمارات.

وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة لبرنامج التقاعد الذهبي في غضون أربعة أشهر فقط منذ إطلاقه، حيث تتلقى «الصكوك الوطنية» اهتماماً كبيراً بالبرنامج من الشركات والموظفين على حد سواء. وجرى تسجيل أكثر من 10000 موظف في البرنامج حتى الآن.

وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «تعكس شراكتنا مع مجموعة Biz التزام الصكوك الوطنية الثابت بتقديم حلول مبتكرة تتيح للشركات والمقيمين في دولة الإمارات تحقيق أهدافهم المالية. وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة كبيرة من إجمالي عدد الشركات في دولة الإمارات، وبالتالي فهي ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي. ونحن فخورون بأن نوفر للشركات المزيد من الأمان المالي من خلال برنامج التقاعد الذهبي، الذي يعد بمثابة حل يتجاوز المزايا التقليدية في مكان العمل ويقدم خيارات أكثر أماناً ومرونة لتخطيط التقاعد للموظفين».

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