«جمارك دبي» تعرض أحدث الابتكارات وأفضل أنظمة الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت أمس فعاليات جمارك دبي في شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023»، والتي تنظمها الدائرة بإشراف إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي خلال الفترة من 22 وحتى 28 فبراير الحالي تحت شعار «نبتكر معاً لمستقبل مستدام»، حيث شهد اليوم الأول إطلاق أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة فعاليات الدائرة، وكرم في حفل الافتتاح الفائزين بالنسخة الخامسة لجائزة «المبتكر» التي أطلقتها الدائرة لتحفيز الموظفين على تطوير الابتكارات الجديدة، حيث فاز في المركز الأول فهد عثمان من إدارة ابتكار الخدمات، وفي المركز الثاني راشد بن حارب من إدارة عمليات المسافرين، وفي المركز الثالث فلاح خليل السماك من إدارة عمليات المسافرين، وفي المركز الرابع زاهد حسين من إدارة ابتكار الخدمات، وفي المركز الخامس سلطان الزرعوني من إدارة البيانات الجمركية.

367 فرصة

وقد شارك موظفو جمارك دبي في تقديم 367 فرصة ابتكارية إلى جائزة المبتكر، التي تعد مسابقة ابتكارية داعمة للمبادرة التي أطلقها أحمد محبوب مصبح لتخصيص 10 ساعات شهرياً لكل إدارة لابتكار الخدمات ونماذج عمل جديدة، وقد تم مراجعة وتقييم جميع الفرص الابتكارية المقدمة من قبل لجنة الابتكار في الخدمات وترشيح الفرص التي حازت على أعلى النقاط للتصويت من قبل موظفي جمارك دبي، حيث صوت 684 موظفاً للفرص الابتكارية المرشحة للفوز بالمسابقة.

وتم تكريم الموظفين والإدارات الأكثر مشاركة في منظومة الابتكار ومنصة المبتكر الذكية، حيث شمل التكريم الإدارات الجمركية الأكثر مشاركة في المنصة ممثلين بكل من أحمد سعيد الخروصي مدير إدارة التعرفة والمنشأ، وماجد آل علي مدير إدارة البيانات الجمركية، وراشد سيف السويدي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية، وحميد الرشيد مدير إدارة المراكز الجمركية البرية، وحسام جمعة مدير إدارة ابتكار الخدمات، كما تم تكريم الموظفين الحاصلين على لقب «مبتكر الشهر» خلال عام 2022 وهم كل من، لطيفة الطاير من الإدارة المالية، وزاهد حسين من إدارة ابتكار الخدمات، وعابد إبراهيم من إدارة التعرفة والمنشأ، ونعيمة النعيمي من إدارة القيمة الجمركية، وأسماء بن خنيفر من إدارة مراكز الشحن الجوي، وخلود الفلاسي من إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، وعبدالله أحمد آل علي من إدارة الاستخبارات الجمركية، وأحمد فايد من إدارة ابتكار الخدمات، ومحمد خربطلي من إدارة الدعم الفني، وأحمد شهداد من إدارة مراكز الشحن الجوي، وراشد أهلي من إدارة البيانات الجمركية.

كما تكريم الموظفين الحاصلين على أعلى النقاط والأوسمة الإلكترونية في منصة المبتكر الذكية، حيث حصل على الوسام البلاتيني سلطان الزرعوني من إدارة البيانات الجمركية، والوسام الذهبي عابد إبراهيم من إدارة التعرفة والمنشأ، والوسام الفضي لعام 2022 السيد / فهد عثمان من إدارة ابتكار الخدمات، وجرى تكريم لجنة الابتكار في الخدمات وهم، الدكتور عمر القريوتي ومحمد البشتاوي وسفيان العريض وعلي البرغوثي ورضا أرشد وأحمد فايد ومحمد أبو ارتيمة ومحمد الشمالي ومحمد زكي.

وأعرب أحمد محبوب مصبح عن التقدير الكبير لجهود أصحاب الابتكارات الفائزين في «جائزة المبتكر»، مؤكداً أن ابتكاراتهم تدعم رسالة الدائرة في حماية المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة، وتتوج الجهود لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي 2021 - 2026 التي يعد الابتكار من مبادئها الرئيسية، فقد استطاعت الدائرة من خلال العمل على تطوير الابتكارات أن تطور خدماتها الذكية باستمرار فبلغت نسبة سعادة المتعاملين عن خدمات جمارك دبي الذكية أكثر من 98 %، وهو ما يعزز سهولة الأعمال ويدفع نحو تعزيز موقع دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.

تطوير

وأوضح أن المرحلة القادمة من تطوير العمل الجمركي تتطلب تعزيز الابتكار ليُلبي متطلبات النمو المستقبلي في تجارة دبي الخارجية، حيث حددت مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على مضاعفة إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية بالسلع والخدمات خلال الأعوام 2023 إلى 2033 من 14.2 تريليون درهم إلى 25.6 تريليون درهم، وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم، ما يتطلب الارتقاء بمستوى الأداء الجمركي عبر تحقيق قفزة نوعية في جودة الخدمات وسرعة الإنجاز.

وقال الدكتور حسام جمعة مدير إدارة ابتكار الخدمات: «نعمل على تحفيز الموظفين باستمرار لتشجيعهم كي يتقدموا بالأفكار والابتكارات الجديدة، وتعد جائزة المبتكر من المبادرات الأساسية التي أطلقتها الدائرة لدعم المنافسة بين الموظفين من أجل الوصول إلى أفضل الابتكارات التي تعزز تطور العمل الجمركي باستمرار وتجعل خدمات الدائرة مواكبة لأحدث تطبيقات تقنية المعلومات الذكية مع التطوير المستمر كذلك للتسهيلات الجمركية الكفيلة بتحسين العائد للمتعاملين بهدف تحقيق المزيد من النمو في التجارة الخارجية».

معرض

وشملت فعاليات اليوم الأول افتتاح أحمد محبوب مصبح معرض الابتكارات الجمركية المتميزة التي طورتها الدائرة، والذي ينظمه مركز الابتكار التابع لإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي بالتعاون مع عدد من الإدارات الجمركية، وحضر افتتاح المعرض فريق القيادة وعدد من مديري الدارات الجمركية.

وقال خالد أحمد الزرعوني رئيس فعاليات أسبوع الابتكار في جمارك دبي: «يتم تطوير الابتكارات في الدائرة من خلال آلية عمل متكاملة تمكننا من تحديد الأفكار والابتكارات المجدية وتحويلها إلى مراحل التنفيذ، وقد بلغ عدد الأفكار التي تسلمتها الدائرة منذ إنشاء أنظمة وقنوات تقديم الاقتراحات في الدائرة وحتى نهاية العام 2022 نحو 50 ألف فكرة وبلغ عدد الابتكارات الجديدة في العام 2022 نحو 171 ابتكاراً».

وأوضح أن من أبرز الابتكارات الذكية التي ضمها معرض الابتكارات الجمركية «الدلافين الجمركية»، وهو روبوت مائي ذكي يستطيع إجراء مسح آلي شامل لمناطق بحرية محدد، كما تم عرض «دبابة سياج» التي تستخدم في تفتيش أسفل المركبات والشاحنات في حالة وجود اشتباه بشحنه خطرة مخبأة أسفلها، وضم المعرض كذلك «طائرة الردع الذكية» وهي طائرة بدون طيار «درون» مقاومة للصدمات.

معرض الاستدامة

كما افتتح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمجموعة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ضمن فعاليات اليوم الأول وبمواكبة عام الاستدامة في دولة الإمارات، معرض الاستدامة الذي تنظمه إدارة الشؤون الإدارية لتحفيز المبادرات المبتكرة للاستدامة.

وأوضحت المهندسة خولة السليس مديرة إدارة الشؤون الإدارية، أن المعرض يبرز ابتكارات الاستدامة لعدد من الشركات منها (شركة شرار للحلول الهندسية) التي أنشاها شباب مواطنون مبتكرون، لتوفير شحن المركبات الكهربائية بطريقة مبتكرة، من خلال تطوير شاحن كهربائي مطور محلياً بتقنية ذكية، كما يعرض (متجر إيكيا) الابتكارات التي قام بتطويرها للاستدامة الصحية ولتشجيع مفهوم وتطبيقات الاستهلاك الدائري المستدام بواسطة عدد من المنتجات الصديقة للبيئة.

وأشارت إلى أن معرض الاستدامة يضم عدداً من الابتكارات الداعمة للنشاط الاقتصادي طورتها عدة شركات منها «Landscaping» وتشمل ابتكاراتها الزراعة الحديثة وأنظمة الزراعة المائية والهوائية من دون تربة لخفض استهلاك المياه والكهرباء باستخدام نظام آلي قائم على الذكاء الاصطناعي مع زيادة الإنتاج من 3 إلى 10 مرات في المساحة نفسها، حيث يمكن إنتاج العديد من المحاصيل بسرعة مضاعفة في نظام إدارة ممتازة، كما تم عرض طريقة إعادة التدوير التي طورتها (شركة فرز) لاستعادة المواد المراد إعادة تدوريها مع شرح للأجهزة المستخدمة وطريقة عملها للتعريف بطرق التعامل مع النفايات بطريقة صديقة للبيئة، وعرضت شركة D Grade ابتكاراتها لتحويل البلاستيك إلى ملابس وإكسسوارات، بينما عرضت شركة Quooker ابتكاراً يوفر ماءً مفلتراً ومبرداً وكذلك ماءً مغلياً على درجة حرارة 100، بالإضافة إلى خاصية هي الأولى من نوعها بتحويل الماء إلى مياه غازية، وعرضت شركة Ever pure Water Filter ابتكاراتها التي توفر مياهاً صحية وحلولها للتكلفة والأثر البيئي الأقل للمياه المفلترة والمعبأة.

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