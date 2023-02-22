100% الفصل في القضايا العمالية بمحاكم رأس الخيمة في 2022

المصدر: رأس الخيمة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت المحكمة العمالية في محاكم رأس الخيمة، قفزة نوعية في إنجاز جميع القضايا الواردة إليها بنسبة فصل 100% في العام الماضي 2022، ومن دون ترحيل أي قضية عمالية للعام الجاري.

وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة أن عدد القضايا العمالية التي سجلتها المحكمة بحسب درجات التقاضي الـ3 بلغ 1455 قضية، تم الفصل فيها جميعاً، وبيانها كالآتي: 1288 قضية أنجزتها المحكمة الابتدائية، و159 قضية للمحكمة الابتدائية و8 قضايا لمحكمة التمييز.

وأكد الخاطري، أن المحكمة العمالية حققت تقدماً واضحاً وملموساً ومعدلات قياسية في سرعة الفصل في الدعاوى، وتقليل عمر الفصل في القضايا العمالية بجميع درجات التقاضي، ومن دون الإخلال بدقة وجودة الأحكام الصادرة وبما يحفظ حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء، وقد قصُرت مدة الفصل في القضية العمالية إلى 8 أيام في الابتدائي، و9 أيام للاستئناف والتمييز من نظر الدعوى حتى الحكم فيها.

وأشار إلى أن محاكم رأس الخيمة خصصت 7 دوائر قضائية للنظر في الدعاوى العمالية ومنها 4 دوائر ابتدائية ودائرتان للاستئناف ودائرة لمحكمة التمييز، مؤكداً أن المحكمة العمالية في محاكم رأس الخيمة سجلت ارتفاعاً طفيفاً في عدد القضايا العمالية المسجلة لديها في العام الماضي 2022، بواقع 1455 قضية، مقابل 1415 قضية مسجلة في 2021، بزيادة مقدارها 40 قضية، مشيراً إلى أن المحكمة العمالية عقدت 631 جلسة قضائية العام الماضي، وتمت جميعها «من بعد» بنسبة 100% عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر، ومن دون حضور أطراف الدعوى إلى مقر المحكمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز