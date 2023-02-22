تدشين «منصة عدالة 01» في منتدى محاكم دبي للابتكار

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم فريق نادي المبدعين في محاكم دبي «منتدى محاكم دبي للابتكار» لنشر ودعم ثقافة الابتكار والإبداع، وتحفيز الموظفين على تقديم مشاريع مبتكرة ورائدة بمستواها، باعتبارهم الرافد الأساسي للإبداع والابتكار، وذلك بحضور طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي.

ودشن طارش المنصوري خلال منتدى محاكم دبي للابتكار «منصة عدالة 01»، وهي أول منصة معرفية متخصصة في الابتكار في مجال العدالة، وتضم المنصة مجموعة متنوعة من الأدوات والمصادر في تعزيز الابتكار والتميز في تقديم الخدمات الحكومية، وتعزيز سعادة المتعاملين والتحول الرقمي واستشراف المستقبل، كما أنها تضم قاعدة بيانات تشتمل على أكثر من 3000 ممارسة عالمية من ممارسات الابتكار ومهارات المستقبل، ومرصد متخصص في العدالة والقضاء والتقنيات الرقمية، كما تعمل المنصة على ترسيخ ثقافة الابتكار وتوفير حالات دراسية للمقارنات المعيارية، وتدعم منظومة استشراف المستقبل، وتعزز عملية تصميم السياسات وإعداد البحوث والدراسات ومنظومة إدارة المعرفة داخلياً.

أهداف

من جانبه، قال محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى وفريق نادي المبدعين في محاكم دبي: إن الدائرة جعلت الابتكار أسلوباً في العمل، وجزءاً لا يتجزأ من أهدافها الاستراتيجية، وذلك من خلال استخدام أدوات الابتكار الحديثة ضمن أنشطتها اليومية، بما يعزز الابتكار في تطوير الخدمات وتحقيق سعادة الموظفين، والذي ينعكس إيجابياً على المتعاملين، حيث أصبح يتربع على قائمة اهتمامات الحكومة.

وأوضح العبيدلي أن الابتكار يعتبر المحرك الرئيسي للتغيير، وأصبح ضرورة ملحّة في المؤسسات، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن «دولة الإمارات تتخذ من الابتكار في العمل الحكومي نهجاً، وترى فيه ضرورة مستقبلية ملحّة، وليس مجرد أداة تكميلية أو حاجة مرحلية، بل أساس تطور الأمم وتفوقها، لذلك نتبناه محركاً ووسيلة عملية لإحداث فارق إيجابي في حياة المجتمع».

وأضاف: كما تم خلال المنتدى عرض مسيرة إنجازات الابتكار في محاكم دبي، وذلك من خلال خدماتها ومبادراتها التي تطرح حلولاً مبتكرة للتحديات بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات المتعاملين وتحقيق سعادتهم، وفق منظور جديد يضمن تجربة متميزة وسهلة للمتعامل، كما تم تنظيم العديد من الورش التي تعزز قيم الابتكار والثقافة والإبداع والتطوير في العمل الحكومي، كما تضمنت فقرات منتدى محاكم دبي للابتكار عرض اتجاهات الابتكار لمهند شاهين، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المعهد العالمي للابتكار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز