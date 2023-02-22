رئيس الدولة يستقبل وزير دفاع إندونيسيا الذي يرأس وفد بلاده المشارك في "آيدكس"

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم .. معالي فرابوو سوبيانتو وزير دفاع جمهورية إندونيسيا الصديقة الذي يرأس وفد بلاده المشارك في الدورة الــ 16 من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي " آيدكس 2023".

ونقل معاليه إلى صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء ــ الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي ــ تحيات فخامة جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والرخاء..فيما حمله سموه تحياته إلى الرئيس الإندونيسي معرباً عن تمنياته لإندونيسيا وشعبها الصديق دوام التطور والازدهار.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الإستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين وجوانب التعاون المشترك خاصة في المجالات والشؤون الدفاعية..إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق اللقاء إلى معرض " آيدكس 2023" وأهمية الفرص التي يوفرها لبناء شراكات بين الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية لخدمة الأمن والاستقرار والسلام في العالم..بجانب التطور الذي يشهده في كل دورة من دوراته على مستوى التنظيم والمشاركات والفعاليات المصاحبة.

حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.

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