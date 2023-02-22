حمدان بن محمد: إيجابيات D33 ستشمل جميع شركاء دبي

المصدر: البيان

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ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع مجلس دبي بمشاركة 150 من مسؤولي القطاعين العام والخاص،

وقال سموه "الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 تتطلب مستويات جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية بين القطاع العام والخاص".

وأضاف سموه، نحن واثقون بأن الانعكاسات الإيجابية لأجندة D33وفوائدها الاقتصادية ستشمل جميع شركاء دبي.

حمدان بن محمد: ترأست اجتماع مجلس #دبي بمشاركة 150 من مسؤولي القطاعين العام والخاص، الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 تتطلب مستويات جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية بين القطاع العام والخاص.@HamdanMohammed pic.twitter.com/RvlnuK3oW8 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 22, 2023

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