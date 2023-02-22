خالد بن محمد بن زايد يدشّن سفينة "طنب الكبرى" التابعة للقوات البحرية

المصدر: وام

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دشّن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، سفينة الإنزال البحري "طنب الكبرى" التابعة للقوات البحرية، ضمن فعاليات النسخة السابعة لمعرض الدفاع البحري "نافدكس" 2023.

واستمع سموّه، خلال جولته التفقدية على متن السفينة، إلى شرحٍ عن القدرات الدفاعية النوعية للسفينة، التي تمتلك منظومة مراقبة متطورة، كما أنها مزودة بمهبط للطائرات العمودية، ما يضيف بُعداً آخر لقدراتها في العمليات البحرية الدفاعية. وتؤدي سفينة "طنب الكبرى"، التي جرى تصنيعها محلياً من قِبَل شركة الفتان لصناعة السفن، عدداً من المهام، من أبرزها تقديم الدعم اللوجستي للوحدات والتشكيلات البحرية، وتأمين نقل القوات والإمدادات البحرية، ودعم جهود الإخلاء الطبي أثناء الكوارث والأزمات.

ورافق سموّه، خلال مراسم التدشين، معالي اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري، رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية في القوات المسلحة،وسعادة حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، وسعادة محمد راشد مصبح الرميثي، رئيس مجلس إدارة شركة الفتان القابضة للاستثمار، وعدد من كبار الضباط.ويستقطب معرض الدفاع البحري "نافدكس" نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الدفاع من مختلف أنحاء العالم لعقد شراكات وتعزيز التعاون وعرض أحدث الابتكارات الدفاعية، مع إتاحة المجال للشركات المحلية لعرض أحدث منتجاتها، التي تضاهي نظيرتها العالمية من حيث الجودة والتصميم والأداء، الأمر الذي يعزز مكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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