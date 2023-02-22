"كنانة" أول صندوق ذخيرة خفيف الوزن مصنوع في الإمارات

المصدر: وام

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أعلن مجمع توازن الصناعي، ذراع التطوير الصناعي لمجلس التوازن، إنتاج أول صندوق ذخيرة "كنانة" والذي سيصنع بالكامل داخل دولة الإمارات من مواد محلية الصنع وقابلة لإعادة التدوير بشكل كامل.

وتم الكشف عن النسخة التجريبية لـ "كنانة" في جناح المجلس بمعرض "آيدكس 2023" المنعقد حالياً في أبوظبي. ويتميز "كنانة" عن باقي صناديق الذخيرة التقليدية بكونه أخف في الوزن بنسبة أكثر من 68 في المئة مقارنةً بالصناديق الحديدية الأخرى، إضافةً إلى تمتعه بخاصية التتبع والتحكم عن طريق جهاز التتبع RFID Tag. وتم تصنيع هذا الصندوق من مواد محلية توفرها شركة بروج ضمن مجموعتها من الحلول المستخدمة في قطاع التغليف المطور والمبتكر.

وقال المهندس فايز صالح النهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي: "يقع مشروع "كنانة" ضمن الخطة المستقبلية لمجمع توازن الصناعي في دعم سلاسل التوريد والإمداد للقطاع الدفاعي والأمني والتكنولوجي في دولة الإمارات ودعم المحتوى المحلي للتصنيع بنسبة مائة بالمائة داخل الدولة، كما يدعم المشروع مبادرة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "اصنع في الإمارات"، الساعية إلى تعزيز الصناعات المحلية بأيدي إماراتية، وتمكين الشركات الوطنية".

وأضاف النهدي: "كنانة صندوق مصنوع من البلاستيك المقوي يستخدم لحمل الذخائر الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إضافةً إلى المواد المتفجرة وأدوات التدابير المضادة والمشاعل والأسلحة و الألعاب النارية، وقد صُمِّم الصندوق لتلبية المواصفات العسكرية القياسية. وأضاف أن الصندوق سيبدأ إنتاجه في الأسواق قريبا.

وبالإضافة لكونه قابلا لإعادة التدوير بشكل كامل، تم تصميم "كنانة" خصيصًا لتحقيق مستوى منخفض من الضوضاء أثناء حمله أو لمسه، ويأتي في مجموعة متنوعة من الألوان، على سبيل المثال، اللون المشفر وفقًا لنوع الذخيرة، ويبلغ وزنه الإجمالي 750 جراما، وطوله 305.5 ملم، وعرض 154.7ملم، وارتفاعه 190 ملم.

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