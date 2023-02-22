منصور بن زايد يستقبل وزير الدفاع الإندونيسي

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ، في قصر الوطن اليوم، معالي فرابوو سوبيانتو وزير الدفاع الإندونيسي، الذي يزور البلاد حالياً لحضور فعاليات الدورة الــ 16 من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي " آيدكس 2023".

وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المشتركة، إضافة إلى استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بمجال التصنيع الدفاعي والتقنيات العسكرية الحديثة المتطورة.

حضر اللقاء اللواء الركن أحمد بيشوه مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسعادة عبدالله سالم الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية اندونيسيا، وأعضاء الوفد المرافق لوزير الدفاع الإندونيسي.

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