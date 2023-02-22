5.8 مليارات درهم صفقات اليوم الثالث من معرضي آيدكس ونافدكس 2023

المصدر: البيان

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شهد اليوم الثالث من معرضي «آيدكس ونافدكس 2023»، اللذين ينعقدان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إعلان مجلس التوازن، الجهة الحكومية التي تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وشرطة أبوظبي، لتعزيز القيمة الشرائية عبر أنظمة مبتكرة لإدارة عمليات الاستحواذ والموازنة، عن توقيع صفقات بقيمة إجمالية بلغت 5.8 مليارات درهم لصالح وزارة الدفاع مع شركات محلية ودولية.

وبذلك ترتفع قيمة الصفقات المبرمة في أول ثلاث أيام من معرضي «آيدكس ونافدكس 2023» إلى 18.44 مليار درهم.

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