محمد بن راشد خلال زيارته معرض آيدكس : السلام يحتاج قوة تحميه وتديمه

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال زيارته معرض آيدكس في أبوظبي اليوم أن السلام يحتاج قوة تحميه وتديمه وتردع أعاديه.

وقال سموه " خلال زيارتي لمعرض آيدكس في أبوظبي اليوم .. 65 دولة تستعرض فخر صناعاتها الدفاعية .. و41 جناحاً إماراتياً يمثلون فخر صناعاتنا الدفاعية الوطنية من أسلحة ومدرعات وطائرات دون طيار وأنظمة حرب سيبرانية متقدمة وغيرها .. نحن دولة سلام .. والسلام يحتاج قوة تحميه وتديمه وتردع أعاديه" ..

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