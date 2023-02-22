ناسا وسبيس إكس تحددان 27 فبراير موعداً جديداً لانطلاق "سبيس إكس كرو 6"

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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حددت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" بالتعاون مع شركة "سبيس إكس"، موعدا جديدا لانطلاق طاقم مهمة "سبيس إكس كرو 6" إلى محطة الفضاء الدولية، والذي تقرر أن يكون الاثنين المقبل 27 فبراير الجاري الساعة 10.45 صباحاً بتوقيت الإمارات، وذلك من المجمع رقم"39A "بقاعدة كيب كانافيرال في مركز كينيدي للفضاء.

وأعلنت الوكالة الأميركية التاريخ الجديد بعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته لطاقم مهمة "سبيس إكس كرو 6" في مركز كينيدي للفضاء أمس، فيما يأتي موعد الاطلاق المٌحدث ضمن جزء من المراجعات النهائية المتعددة والتي تضمن جاهزية الطيران والاطلاق للصاروخ "فالكون9"، حيث تم تصميمه وتصنيعه من قبل شركة سبيس إكس، من أجل النقل الموثوق والآمن للأشخاص والحمولات إلى مدار الأرض و الفضاء العميق.

ووصل طاقم مهمة "سبيس إكس كرو 6" إلى مركز كينيدي للفضاء بفلوريدا، قادمين من هيوستن، الذين أنهوا فيها كافة تدريباتهم، وذلك استعداداً للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية فيما من المقرر أن تستغرق رحلة المركبة الفضائية "سبيس إكس دراجون انديفور" نحو 24 ساعة وصولاً للمحطة الدولية، من جهتهم أبدى رواد فضاء المهمة، سلطان النيادي، اختصاصي المهمة، وستيفن بوين، قائد المهمة، من "ناسا"، ووارين هوبيرغ، قائد المركبة، وأندري فيدياييف، اختصاصي المهمة، استعدادهم وجاهزيتهم التامة لبدء المهمة.

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