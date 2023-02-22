«التنمية الأسرية»: 48 ألف مستفيد من محتوى «منصة الأبوة الإيجابية» في 2022

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أكدت مؤسسة التنمية الأسرية أن منصة الأبوة الإيجابية، التي أطلقتها مؤسسة التنمية الأسرية شهدت إقبالاً كبيراً خلال العام الماضي، حيث استفاد منها أكثر من 48 ألفاً و552 زائراً، ومن خلال تقديم 160 محتوى علمياً متنوعاً؛ مرئياً، ومقروءاً، ومسموعاً، سهلت المنصة الرقمية على الوالدين والقائمين على رعاية الأبناء في مرحلة المراهقة من الوصول للمعارف والمهارات اللازمة لتربية الأبناء وفقاً لخصائصهم واحتياجاتهم النمائية في مرحلة المراهقة، متضمنة كل الجوانب المرتبطة بتربية المراهقين (الاجتماعية، النفسية، التعليمية، الدينية، الإنفاق المالي، الهوية الوطنية، والعالم الرقمي)، بطريقة سهلة ومبسطة ومتاحة بشكل دائم لتمكين الوالدين من تربية أبنائهم تربية نفسية وبدنية وصحية متوازنة، تسهم في تعزيز جودة العلاقات والروابط الاجتماعية في الأسرة والمجتمع.

وعي

وتسعى المؤسسة ضمن خدمة تنمية المهارات الوالدية الفاعلة، ومن خلال منصة «الأبوة الإيجابية» إلى زيادة وعي الوالدين بالتغيرات التي تحدث في مرحلة المراهقة من الناحية الجسدية والتغيرات الهرمونية، وأثر هذه التغيرات على سلوك وأفكار المراهق، حيث تصاحبها تغيرات نفسية وتقلبات في المزاج، وأهمية دور الوالدين في توعية أبنائهم المراهقين بالتغيرات الجسدية، إضافة إلى فهم الوالدين لسلوكيات المراهق، ودوافعها، ما يساعد في تعلم مهارات إدارة السلوك عند المراهق بشكل إيجابي، ومساعدة المراهق على فهم تصرفاته وردود أفعاله وإدارة سلوكياته بشكل فعال، إلى جانب توفير أدوات واستراتيجيات عملية وتطبيقية لتقوية الروابط الأسرية.

وتهدف منصة الأبوة الإيجابية إلى بناء علاقة إيجابية وآمنة بين الوالدين والأبناء في مرحلة المراهقة تضمن لهم نمواً سليماً ومتوازناً، وتوفر الدعم المناسب للمراهقين في هذه المرحلة، كما تسعى المنصة إلى تثقيف الوالدين نحو التوجيه والضبط الإيجابي لسلوكيات المراهقين لتجاوز التحديات والصعوبات التي تواجه المراهق في ظل التغييرات الحياتية المتسارعة.

7 أقسام

وتنقسم منصة تربية المراهقين «الأبوة الإيجابية» إلى 7 أقسام متنوعة باختلاف المجالات والمهارات التي يحتاج إليها الوالدان، وهي: التغيرات في مرحلة المراهقة، وفهم السلوك وتنمية قدرات المراهق، والمراهقون والعائلة والمجتمع، والتربية الدينية والهوية الوطنية، والمراهقون (المدرسة والتعلم)، والعالم الرقمي وجودة حياة المراهق، إضافة إلى الصحة النفسية والجسدية.

يذكر أن مؤسسة التنمية الأسرية أطلقت منصة «الأبوة الإيجابية» للمراهقين في أبريل عام 2022، بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي والمركز الوطني للتأهيل، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومؤسسة المباركة، وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ودائرة القضاء، ودائرة التعليم والمعرفة، والمؤسسة الاتحادية للشباب.

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