صقر غباش يبحث مع رئيس مجلس الشيوخ الكندي تعزيز العلاقات البرلمانية

المصدر: أبوظبي- البيان

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استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي جورج فيوري رئيس مجلس الشيوخ في اتحاد كندا والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي من أبرزها تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين بما يعزز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات وكندا في المجالات كافة، في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على تطوير مختلف أوجه العلاقات.

وتطرق اللقاء إلى آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وما تشهده الساحة الدولية من تطورات والجهود الرامية إلى مواجهة الإرهاب والتطرف، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والسعي إلى حل مختلف القضايا بالجهود الدبلوماسية والحلول السياسية، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وتناول اللقاء بحث التعاون الثنائي والتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهمية إنشاء لجنة صداقة برلمانية، وتبادل الزيارات والخبرات وتعزيز التنسيق والتشاور البرلماني في المشاركات البرلمانية، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الثنائية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.

حضر اللقاء الدكتور علي النعيمي، وكل من: محمد عيسي الكش، و الدكتور طارق حميد الطاير، وسعيد راشد العابدي، وخالد الخرجي، ومريم بن ثنيه، وعائشة ليتيم، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي،والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

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