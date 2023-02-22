عدنان الريس يكشف أهداف مهمة Crew-6 الفضائية

المصدر: البيان

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كشف عدنان الريس، مدير مهمة «Crew-6» في برنامج الإمارات لرواد الفضاء، أن المهمة تهدف إلى إجراء تجارب علمية حول علوم الحياة، وعلم المواد، والتقنيات المختلفة.

وأوضح الريس، في تصريحات نشرها اليوم مركز محمد بن راشد للفضاء عبر حسابه في «تويتر»، أن الاستعدادات للمهمة استغرقت 5 سنوات، مشيراً إلى أن رائد الفضاء سلطان النيادي سيُجري خلالها 19 تجربةً.

ونوَّه بأنه تم إشراك المجتمع العلمي في الإمارات في المهمة، بما في ذلك الباحثون والطلاب، لافتاً إلى أن المهمة تتضمن أيضاً برنامجاً تعليمياً وتوعوياً.

وأكد الاستعداد لثاني مهمة لرواد الفضاء الإماراتيين، وأول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب.

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