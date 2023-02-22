«سفراء المناخ» يدرب الطلبة على تولي مسؤوليتهم البيئية

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع برنامج إكسبو للمدارس، مبادرة برنامج سفراء المناخ لإعداد طلاب المدارس من جميع أنحاء الإمارات وتدريبهم على تولي مسؤوليتهم البيئية المستقبلية من خلال خوض تجربة إجراء حوارات لمواجهة تحديات تغير المناخ مماثلاً لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه الإمارات في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

وتعليقاً على إطلاق المبادرة، قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «لقد أدركت دولة الإمارات منذ فترة طويلة الدور المهم الذي يلعبه الشباب في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع وتعمل مبادرات مثل برنامج سفراء المناخ على توفير الأدوات والمنصة للشباب في جميع أنحاء الدولة للتعامل مع قضايا تغير المناخ وإجراء حوار مع نظرائهم من الطلاب الآخرين لإيجاد الحلول». وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي:

«تتحمل الإنسانية مسؤولية جماعية للتغلب على تحديات تغير المناخ، ومن خلال برنامج إكسبو للمدارس، شهدنا مدى إصرار الشباب في دولة الإمارات على تحمل مسؤوليتهم لإيجاد حلول تصب في مصلحة مستقبل كوكبنا لذلك من واجبنا مساعدتهم على تسخير إمكاناتهم الكبيرة عبر توفير فرص التعلم التي تعزز المهارات الأساسية بما في ذلك التفكير التحليلي والنقاش البناء والعمل الجماعي وقيادة الابتكار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز