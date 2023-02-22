«جاهزية» ينجز تدريب دفعة جديدة من خط الدفاع الأول بطب الكوارث

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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نجح برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية» في تدريب دفعة جديدة من خط الدفاع الأول من العاملين في القطاع الصحي في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة الاتحادية والمحلية في مجال التأهب الطبي للطوارئ والكوارث في إطار خطة استراتيجية لتدريب 10 آلاف كادر طبي في 5 سنوات ووفق منهج موحد ومعتمد دولياً من أبرز الجامعات والمراكز التدريبية العالمية.

وباستخدام أول مستشفى ميداني تدريبي في طب الكوارث في المنطقة، وذلك بهدف بناء قدرات الكوادر الطبية وزيادة تأهبهم وجهوزيتهم للاستجابة الطبية للطوارئ والكوارث. وأكد البرنامج أن أكثر من 3 آلاف من الكوادر الطبية العاملة في مستشفيات الدولة الاتحادية والمحلية تم تدريبهم في السنتين الماضيتين في مجال طب الكوارث وطب الإصابات وطب الحوادث الكبرى، وأخيراً تم تخريج دفعة جديدة من خط الدفاع الأول في برنامج التأهب الطبي في أثناء الكوارث «تأهب» في بادرة مبتكرة في التدريب الطبي التخصصي والاستدامة في القطاع الصحي عبر تبني سلسلة من المبادرات الهادفة إلى بناء قدرات خط الدفاع الأول وزيادة تأهبها للاستجابة السريعة في أثناء الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات، وغير الطبيعية الإشعاعية والبيولوجية والكيميائية وباستخدام سلسلة من العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية المتحركة وباعتماد من الكلية الأمريكية للجراحين.

من جانبه، أكد مكتب فخر الوطن جهوزيته الكاملة لتقديم الدعم اللازم لمواجهة الكوارث والأزمات، وحرصه على رفد أبطال خط الدفاع الأول الذين يتمتعون بقدرٍ عالٍ من المهارة والكفاءة للتعامل مع أي حالة طوارئ وفق أعلى المستويات العالمية.

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