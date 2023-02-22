نهيان بن مبارك يدشن المصنع الأول لشركة أدكان الدوائية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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دشن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، المصنع الأول لشركة أدكان الدوائية في المنطقة الصناعية - المصفح - أبوظبي، للبدء في التصنيع التجاري وحسب خطة طموحة من الشركة لتصنيع مجموعة كبيرة من الأدوية ذات قيمة استراتيجية لتزويد السوق الإماراتي، ومن ثم الانطلاق للتسويق في المنطقة والأسواق الدولية.

حضر الافتتاح عدد من كبار المسؤولين من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة-أبوظبي، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، ومنطقة آيكاد الصناعية.

خطة طموحة

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: إن تدشين المصنع الأول لشركة أدكان يُعد إضافة جديدة واستراتيجية للصناعات الدوائية والطبية بشكل عام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبشكل خاص في المنطقة الصناعية في المصفح في أبوظبي، وهو جزء من خطة طموحة للدولة لدعم الاستثمارات في المجال الدوائي، وجعل أبوظبي منصة استثمارية لانطلاق المشاريع التصنيعية المتخصصة، وذات قيمة استراتيجية عالية.

وتم تدشين المصنع الأول للإنتاج التجاري بحزمة من الأدوية الفموية المتخصصة، تشمل أدوية القلب والجهاز الوعائي، وأدوية الصرع، والجهاز العصبي، وأدوية السكري، وغيرها.

وتعمل شركة أدكان الدوائية على إثراء مجموعة أدويتها من خلال عدة قنوات، منها التطوير الذاتي من خلال وحدة البحث والتطوير في الشركة والمزودة بأحدث الأجهزة لعدد من المنتجات الدوائية.

تعريف

تضمن حفل الافتتاح على التعريف بالخطوات التي قطعتها الشركة منذ تأسيسها، واستعراض الخطة المستقبلية للمصنع ودوره في تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الدوائية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وفي نهاية مراسم التدشين قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بجولة في المصنع الأول ومرافقه، وأبدى إعجابه وفخره بهذا الإنجاز الاستراتيجي.

من جانبه، أوضح عبدالله الراشدي، رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال كلمته الترحيبية، أن شركة أدكان الدوائية تسعى جاهدة للانتهاء من المصنع الثاني المخصص لتصنيع أدوية الأمراض السرطانية والأدوية عالية السمية، والثالث لإنتاج الأدوية الهرمونية، والمتوقع تدشين المراحل الأولى للإنتاج فيهما مع الربع الثالث من عام 2023، وسيكون هذان الصرحان أول مصنعين من نوعهما في الإمارات، فيما سيكون مصنع الهرمونات الأول من نوعه في المنطقة.

استثمار

أكد رئيس مجلس إدارة شركة أدكان أهمية افتتاح المرحلة الأولى للمصنع باستثمار يقدّر بـ200 مليون درهم، مشيراً إلى أن الشركة تأمل في أن تنتهي قريباً من استكمال المرحلتين الثانية والثالثة لتصل قيمة الاستثمارات إلى نحو 350 مليون درهم.

وأضاف: «نحن في شركة أدكان الدوائية نعمل مسترشدين برؤية حكومة دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة لتبلغ الشركة مكانها الرائد في تمثيل الصناعة الوطنية الدوائية».

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