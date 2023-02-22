«الاتحادية العليا» تبحث تبادل الخبرات مع وفد قضائي عُماني

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، مع وفد قضائي من المحكمة العليا في سلطنة عمان الشقيقة برئاسة فضيلة القاضي محمد بن عبدالله الحجري، تبادل الخبرات والتطور التشريعي والتقني وكيفية عمل الأنظمة القضائية بما يحقق دعم العمل القضائي والقانوني على مستوى دول مجلس التعاون.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد القضائي العماني، أمس، المحكمة الاتحادية العليا. واستمع الوفد، خلال اللقاء، إلى شرح من رئيس المحكمة الاتحادية العليا عن التطور الذي تشهده المحكمة والتحول الذكي في المنظومة القضائية في الإمارات، الذي طال مختلف إجراءات التقاضي، بهدف تسهيل وتسريع الإنجاز وضمان تقديم أفضل الخدمات وصولاً إلى أعلى مستويات الرضا والسعادة للمتعاملين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز