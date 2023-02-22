70 % تخفيضات السلع الرمضانية بعروض مبكرة مارس المقبل

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد منافذ بيع وتجزئة محلية لإطلاق عروض رمضانية مبكرة، مطلع شهر مارس المقبل تتبنى من خلالها تخفيضات مباشرة، يتراوح سقف التخفيضات بها من 50 إلى 70 %.

وتشمل العروض، وفق ما كشفت عنه المنافذ، جميع السلع الغذائية والرمضانية ومستلزمات المنازل والإلكترونيات ضمن خطة استعدادات مبكرة تستوعب الطلب المتزايد على الشراء قبيل الموسم الرمضاني. وقال متحدث رسمي باسم جمعية أبوظبي التعاونية لـ«البيان»: إن الجمعية من بداية شهر مارس وحتى عيد الفطر المبارك ستطرح حزمة من التخفيضات تتضمن عروضاً متنوعة مع خصومات تصل إلى 50 % على المنتجات الغذائية، إضافة إلى العروض الترويجية ومبادرات تعزيز القيمة للعملاء والمتسوقين خلال هذه الفترة.

ومن المقرر أن تشمل التخفيضات المباشرة عدداً كبيراً من الأصناف الغذائية والأغذية الطازجة التي تحتاجها العائلة في هذه الفترة، فضلاً عن خصومات كبيرة على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأدوات المطبخ واللوازم المنزلية وغيرها.

وأكد دعم نوعية السلال الرمضانية المطروحة لهذا العام من حيث الأصناف وتنافسية السعر، لتضم أكثر من 25 صنفاً متنوعاً من المواد الغذائية الأساسية، مع عدد إجمالي للمحتويات يصل إلى 170 قطعة. من جانبها كشفت كارفور عن استعدادها لإطلاق حملة تخفيضات رمضانية موسعة خلال مارس المقبل، تتبنى خصومات مباشرة تصل لنحو 70% على الأسعار الاعتيادية للسلع ضمن التزامها السنوي بتوفير بدائل عديدة وشرائح سعرية ملائمة للمستهلكين.

بدورها، أفادت متاجر اللولو بأنها تعكف حالياً على صياغة حملة التخفيضات الرمضانية التي ستعلن عنها رسمياً مع مطلع مارس وحتى الموسم الرمضاني، مؤكدة أنها ستشمل لائحة كبيرة من السلع الرمضانية، فيما تستبق ذلك أيضاً بتقديم عروض وفعاليات قصيرة الأجل خاصة بالأطعمة تبدأ مع نهاية الأسبوع الجاري وتستمر حتى 7 مارس. من جانبه، أوضح المتخصص بقطاع التسوق والتجزئة، مدير مكتب البحر للاستشارات، إبراهيم البحر، أن منافذ البيع والتجزئة دوماً ما تستعد للموسم الرمضاني بعروض موسعة تتبنى تخفيضات كبيرة على معظم السلع الغذائية واحتياجات المنازل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز