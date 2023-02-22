خطاب نوايا بين «مجلس التوازن» وشركتين تركيتين للتعاون الدفاعي

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّع مجلس التوازن على هامش معرضي «آيدكس ونافدكس 2023»، خطابي نوايا مع كل من شركتي «توالكوم» و«أندار» التركيتين للدفاع والتكنولوجيا، وذلك لتعزيز التعاون الدفاعي المشترك.

وينص خطابا النوايا على تعاون المجلس في مجالات الاتصالات وتقنيات الترددات اللاسلكية، فضلًا عن التشغيل الكهروميكانيكي، والعمل على تطوير وإنتاج منتجات وخدمات عالية الجودة، مع التركيز على تلبية احتياجات صناعات الطيران والدفاع، مع شركتي «أندار» المتخصصة في تكنولوجيا الحركة المتقدمة، وتصميم وتصنيع أنظمة التشغيل الكهروميكانيكية، و«توالكم» المطور التقني في مجال الاتصالات والترددات.

وقع على خطابات النوايا معمر عبدالله أبو شهاب، رئيس قطاع الشؤون الصناعية الدفاعية والأمنية في مجلس التوازن من جانب مجلس التوازن وكل من حسن ألبرين بولوتشيك، الشريك المؤسس لشركة «توالكوم»، وجوخان كويونكو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أندار». وحضر حفلي التوقيع عدد من المسؤولين في مجلس التوازن والشركات الموقعة.

وفي أعقاب التوقيع، عبّر معمر أبو شهاب، عن سعادته بهذه الشراكات الجديدة والتي تمثل تطوراً إيجابياً ودليلاً على التزام مجلس التوازن بإقامة شراكات ناجحة وجدية وتقديم خدمات عالمية المستوى.

وقال: «يستهدف مجلس التوازن إقامة علاقات تعاون استراتيجية ومشاريع مشتركة مع شركات دفاعية محلية ودولية تسهم في تعزيز القطاع الصناعي المحلي في الإمارات».

ومن جانبه قال جوخان كويونكو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أندار»: «سنتعاون مع مجلس التوازن في قطاعي الصناعات الدفاعية والطيران، عبر تعزيز الصناعات المحلية ودعم سلاسل التوريد والإمداد في الإمارات، حيث يعد مجلس التوازن هو الشريك الأفضل الذي يمكنه دفع هذه المبادرة».

وقال محسن ألبرين بولوتشيك، الشريك المؤسس لشركة «توالكوم»: «سوق دولة الإمارات بوابة لأسواق جديدة لنا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز