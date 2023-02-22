«الإمارات تبتكر» تدعم منتجات صنعت بأيدٍ إماراتية عبر «نون محلي»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «الإمارات تبتكر 2023» شراكة مع منصة «نون محلي» لدعم المبتكرين الإماراتيين، من خلال عرض منتجاتهم المبتكرة وتسويقها عبر المنصة.

وتم الإعلان عن شراكة مع وزارة تنمية المجتمع لإدراج مجموعة من «الأسر المنتجة» وأصحاب الهمم في ورشة «صنع لأجل الإمارات تبتكر»، لتتيح لهم فرصة عرض منتجاتهم في «معرض الإمارات تبتكر» الذي ينظم في «القرية العالمية»، وتمكينهم من التعرف على آلية الالتحاق ببرنامج «نون محلي» لبيع منتجاتها.

وتعكس المبادرة توجهات الإمارات تبتكر 2023، المرتكزة على تسهيل التواصل بين القطاعات والأفراد والجهات لتعزيز منظومة الابتكار في الدولة.

وتسعى وزارة تنمية المجتمع من خلال شراكتها مع المبادرة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لدعم وتمكين الأسر الإماراتية المنتجة وأصحاب الهمم، وتعزيز دورهم في الاقتصاد المحلي، والمساهمة في تحقيق استقرار الأسر اقتصادياً واجتماعياً.

تمكين

كما تهدف الوزارة إلى تمكين الأسر الإماراتية صاحبة المنتجات المبتكرة من كبار المواطنين والشباب وأصحاب الهمم، والتعريف بمنتجاتها وتسويقها بالاستفادة مما توفره منصة «نون محلي» من إمكانات لعرض هذه المنتجات وتسويقها، وإشراك مجموعة من الأسر الإماراتية المنتجة في ورشة (صنع لأجل الإمارات تبتكر)، بالتعاون مع «نون محلي»، ومنحهم فرصة عرض منتجاتهم في معرض الإمارات تبتكر بالقرية العالمية، بما سيكون له بالغ الأثر في تشجيع المزيد من الأسر وأصحاب الهمم، لتوفير منتجات محلية نوعية تدعم مسيرة التنمية والابتكار في الدولة.

وقالت مريم المنصوري مديرة مشروع «الإمارات تبتكر 2023» في مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، إن ورشة «صنع لأجل الإمارات» التي يتم تنظيمها ضمن فعاليات معرض الإمارات تبتكر في القرية العالمية، ستوفر بالشراكة مع وزارة تنمية المجتمع ومنصة «نون محلي»، حلقة وصل بين المجتمع والقطاع الخاص، لدعم المبتكرين الإماراتيين والمنتجات المحلية المبتكرة، وتوفير الفرصة لهم لتسويق منتجاتهم.

وأضافت مريم المنصوري إن هذه الشراكة تعكس سعي «الإمارات تبتكر 2023» لتعزيز الابتكار في مجتمع دولة الإمارات، وتحفيز أصحاب المنتجات المبتكرة لمواصلة العمل والابتكار، بما يسهم في توسيع مجالات المنتجات المبتكرة المصنوعة بأيدٍ إماراتية.

دعم

من جهتها، قالت مريم الحبروش مدير قسم في «نون محلي»: تم إنشاء «نون محلي» لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المحليين والشركات لتسويق منتجاتهم لملايين العملاء. وتعزز شراكتنا مع «الإمارات تبتكر» مساعينا الدؤوبة لدعم المبتكرين الإماراتيين من جميع الفئات وتشجيعهم على إطلاق مشاريع مهمة تؤثر بشكل إيجابي على مجتمعاتنا.

وبموجب الشراكة، ستطرح «منصة نون محلي» مجموعة من المنتجات المبتكرة إماراتية الصنع، التي عمل المبتكرون على تصميمها خصيصاً لفعاليات «الإمارات تبتكر»، والتي تحمل شعار «صنع لأجل الإمارات تبتكر»، فيما سيتم اختيار مجموعة من المنتجات المبتكرة وعرضها في «معرض الإمارات تبتكر» في «القرية العالمية».

وتتضمن قائمة المنتجات المبتكرة التي تعرضها المبادرة، منتج «ماهايا فارم» للمبتكرة مها المهيري، وهو عبارة عن أصيص يتمتع بتقنية مبتكرة لزراعة النباتات لتنقية الهواء بشكل ذاتي، يمكن استخدامها داخل المباني وخارجها.

وعملت العنود المهيري على ابتكار «مذكرة الطبيعة» وهو منتج هادف لتحفيز الأطفال على استكشاف طبيعة دولة الإمارات وتسجيلها في مذكرتهم الخاصة.

وتعرض المنصة ابتكار «فلوف والأصدقاء»، الذي طورته عائشة السويدي وشما الملا وهما من رواد الأعمال المختصين بألعاب الأطفال التعليمية. ويركز ابتكارهما على مجال تنمية الطفولة المبكرة والتعلم من خلال لعبة «فلوفي-فاي»، وهي عبارة عن مجموعة بناء مغناطيسية تشجع الأطفال على التعرف على المشاعر المختلفة واستكشاف تعبيرات الوجه المتغيرة.

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