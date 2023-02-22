«إسلامية دبي» تطلق فعالية حوار الابتكار

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي صباح أمس فعالية «حوار الابتكار»، التي نظمتها إدارة الاتصال والتسويق بالدائرة ضمن شهر الابتكار لعرض واستقطاب أهم إنجازات ومبادرات الدائرة لعام 2023.

حضر إطلاق الفعالية الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ومحمد بن زايد الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد، وبعض مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الدائرة وبعض موظفي حكومة دبي عن طريق خاصة الاتصال المرئي.

قدمت الفعالية علياء البسطي بإدارة الاتصال والتسويق، مستشهدة بمقولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عرّف فيها الابتكار بقوله: هو ثروة مستدامة وأساس لتطور الشعوب وتقدم الدول إلى المستقبل.

3 مبادرات

وتناولت الفعالية التحدث عن ثلاث مبادرات بالدائرة الأولى كانت بعنوان (الجيو مكاني) أو ما يعرف بالخارطة الجيومكانية وتحدث عنها محمد المنصوري مدير إدارة هندسة ورعاية المساجد، موضحاً بأنها مبادرة تابعة لقطاع شؤون المساجد وهي عبارة عن خارطة رقمية افتراضية تفاعلية تمكن الدائرة من متابعة العمليات التشغيلية بالمساجد وبشكل لحظي من خلال التكامل مع برنامج إدارة الأصول (ماكسيمو) بهدف تطوير منظومة متكاملة لإدارة تشغيل ورعاية المساجد ومواقعها.

والمبادرة الثانية هي مشروع (غرفة المعرفة المستدامة) في مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية وتحدث عنها كبير باحثين أول الدكتور محمد إبراهيم الفارسي معرفاً بأنها غرف للتعليم الافتراضي يتم فيها انغماس المتعلم في بيئة افتراضية 360 درجة يتم فيها تفعيل أربع حواس للمتعلم وهي حاسة (البصر السمع اللمس الشم) بحيث تضمن تقديم مادة علمية جاذبة ومشوقة لكافة الأجيال ولجميع الأعمار بأحدث الوسائل التكنولوجية الافتراضية.

بيانات

أما المبادرة الثالثة فتمثلت في عرض برنامج الذكاء الاصطناعي وتحدث عنها ناصر مبارك مدير إدارة تقنية المعلومات، معرفاً أولاً الذكاء الاصطناعي بأنه هو القدرة على التفكير الفائق وتحليل البيانات أكثر من تعلقه بشكل معين أو وظيفة معينة وله القدرة على اتخاذ القرارات والحلول المناسبة ويحاكي الذكاء البشري وبسرعة فائقة.

موضحاً بأنه تقدم بمشروع يحمل اسم (استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصنيف حالات دخول المرضى للمستشفى) بمعنى قياس بيانات المريض عن طريق كاميرا تراقب حالته منذ دخوله المستشفى (الضغط والسكر والحرارة وغيرها..).

ويقوم البرنامج بتحليل بيانات المريض ومقارنتها مع مرضى آخرين ويقترح العلاج والإجراء اللازم حالاً للمريض وبسرعة فائقة، مشيراً إلى أنه تم تقديم البرنامج لوزير الدولة للذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن المشروع تم تقديمه بعد دراسة لمدة 4 أشهر في جامعة اكسفورد في بريطانيا تكللت بالحصول على المركز الثاني ضمن أفضل 13 مشروعاً ذكياً في جامعة أكسفورد في بريطانيا.

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