الإمارات وباكستان تعقدان الدورة الأولى للجنة القنصلية المشتركة

المصدر: (بوظبي - وام)

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عقدت الإمارات وباكستان الدورة الأولى للجنة القنصلية المشتركة بينهما لدفع وترسيخ التعاون في جميع المجالات القنصلية المشتركة لرعاية وخدمة مواطني البلدين.

وترأس الاجتماع من جانب الدولة فيصل لطفي، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومن الجانب الباكستاني رضوان أحمد شيخ، مدير إضافي لمنطقة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية لجمهورية باكستان الإسلامية.

وأكد فيصل لطفي، أهمية التعاون في المجال القنصلي ودوره في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بما تحقق من تطورات إيجابية خلال هذا العام.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين وخطط متابعتها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك.

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