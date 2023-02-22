الفريق الإماراتي يؤهل الدفاع المدني السوري للحالات الطارئة

المصدر: اللاذقية - وام

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يواصل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ في مقره في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية السورية التدريبات العملية لتأهيل وتدريب عناصر من رجال الدفاع المدني السوري في التعامل مع الحالات الطارئة بحرفية.

ويتلقى المشاركون في الدورة العديد من الموضوعات العملية بعد انتهائهم من العملية النظرية ذات العلاقة بطبيعة عمل الدفاع المدني وخاصة في مجال البحث والإنقاذ الذي يحتاج إلى التدريب الجيد وذلك من أجل الارتقاء بأدائهم.

وتأتي الدورة في إطار التعاون الثنائي المشترك بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية الشقيقة، وانطلاقاً من الحرص على تبادل ونقل التجارب والخبرات والمعارف في مجال البحث والإنقاذ والطوارئ وفي إطار عملية الفارس الشهم 2.

وقال المقدم حمد محمد الكعبي قائد فريق الإمارات للبحث والإنقاذ في سوريا إن الدورة التدريبية التي اشتملت في بدايتها على الدروس النظرية وتم الانتقال لتطبيق الدروس العملية ميدانياً على حالات واقعية عكست المستوى التدريبي الجيد للمشاركين في هذه الدورة والتعامل بحرفية بالمعدات الفنية المتطورة والمخصصة للبحث والإنقاذ، وتم فيها تقييم كفاءات المنتسبين في الدورة والوصول بهم إلى درجة الاحتراف وإكسابهم المهارات اللازمة لأداء واجباتهم بمهنية وكفاءة عالية.

جدير بالذكر أن المعدات التي يتم التدريب عليها من قبل رجال الدفاع المدني أهدتها الدولة لمصلحة الدفاع المدني السوري بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمخصصة للبحث والإنقاذ والمستخدمة في عمليات الفارس الشهم 2.

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