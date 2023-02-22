الإمارات تشارك السعودية احتفالاتها بيوم التأسيس

المصدر: أبوظبي - وام

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تشارك دولة الإمارات المملكة العربية السعودية احتفالاتها بيوم التأسيس الذي يصادف اليوم الـ22 من فبراير، ويعد فرصة يستذكر فيها أبناء المملكة إرثها الحضاري والإنساني، ومناسبة لإبراز عمقها التاريخي.

وتؤكد مشاركة الإمارات المملكة احتفالاتها بهذه المناسبة خصوصية ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط قادة وشعبي البلدين الشقيقين والتي باتت تمثل عمقاً حقيقياً للعمل الخليجي والعربي والإقليمي وأحد أهم مرتكزات الاستقرار والنماء والازدهار في المنطقة.

وتمثل المناسبة فرصة لإحياء ذكرى تأسيس الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - للدولة السعودية الأولى في عام 1727م، وصولاً للوحدة الوطنية التي أرساها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - وإنجازات أبنائه الملوك من بعده.

ووفقاً لما أعلنته وزارة الثقافة السعودية فقد تم الإعداد لعدة فعاليات رئيسة احتفاءً بالمناسبة كملحمة «صهيل» وهي مسرحية غنائية تاريخية تستعرض قصة التأسيس ورجالاته، والتضحيات التي بذلوها من أجل رفعة الدولة السعودية وتطوّرها، وفعالية «مسيرة التأسيس» التي تشتمل على مجسمات فنية تُمثل القيم والعناصر الثقافية، ومسيرة للعروض الأدائية، ومسيرة للخيل العربية.

وتستعرض في مجموعها قصة التأسيس على مدى 3 قرون، ومن قلب مركز الملك عبدالله المالي «كافد» بداية من 22 فبراير ومدة 3 أيام، تنطلق فعالية «الليوان» في الوادي، والتي تهدف إلى تعزيز قيمة الترابط المجتمعي والتواصل، عبر أنشطة تُعنى بكل أفراد المجتمع عبر عرض موحد يقام في الوقت ذاته في 13 مدينة سعودية مختلفة.

يذكر أن يوم التأسيس يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى في 22 فبراير 1727م، أما اليوم الوطني السعودي الذي يصادف الـ23 من سبتمبر فهو يوم إعلان توحيد المملكة العربية السعودية.

وتشهد العلاقات الإماراتية السعودية نمواً متصاعداً وفق رؤية واضحة تجسدت في مبادرات ومواقف تاريخية كـ«استراتيجية العزم»، ومخرجات «مجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي»، فيما تجلت بوضوح في تحالف البلدين في «عاصفة الحزم».

أمن

وأدت قيادة البلدين الشقيقين دوراً بارزاً في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم عبر مبادرات تسوية الخلافات العربية أو عبر دعم الدول العربية في الأزمات.

وفي سياق متصل، شكل الاقتصاد إحدى أبرز دعائم الشراكة الإماراتية السعودية وتتصدر قائمة أكبر الاقتصادات العربية، إذ تعد السعودية الشريك التجاري الأول عربياً فيما حققت التجارة الخارجية بين البلدين مستويات رائدة على المستوى العربي والعالمي.

وتتصدر الإمارات قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى السائحين السعوديين عند السفر للخارج، حيث استقبلت دولة الإمارات في الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الماضي 2021 أكثر من 535 ألف نزيل سعودي في فنادقها، قضوا ما يقرب من 1.7 مليون ليلة في المنشآت الفندقية للدولة.

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