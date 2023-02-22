تفاهم بين «الشؤون الإسلامية» والإدارة الدينية لمسلمي روسيا

المصدر: (أبوظبي - وام)

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وقعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الشؤون الإسلامية، وتبادل الخبرات والنهوض بالخطاب الديني ليكون مواكباً لروح العصر ومساهماً في ترسيخ قيم التسامح والتعايش وإعلاء القيم الإنسانية.

وقع المذكرة في مقر الهيئة بأبوظبي، الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة، والمفتي الشيخ راوي عين الدين، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.

ونصت الاتفاقية على بذل الجهود التي تخدم الأهداف المشتركة في مجالات تنمية الوعي الديني، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح الديني ومواجهة الفكر المتطرف، وتطوير مهارات أئمة وخطباء المساجد، وتبادل المطبوعات والإصدارات والبحوث، وأيضاً مشاركة الوفود من الجانبين على مختلف المستويات في الندوات والمؤتمرات والفعاليات التي يقوم بها كل طرف بما يتوافق واختصاصه.

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