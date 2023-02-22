سعود المعلا يشيد بجهود فرق العمل في حكومة أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

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ترأس صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، اجتماع المجلس التنفيذي، صباح أمس في الديوان الأميري، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس.

وأثنى صاحب السمو حاكم أم القيوين على جهود فرق العمل في حكومة أم القيوين التي تحرص على توظيف الطاقات والقدرات للعمل فريقاً واحداً لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات، ولمواكبة توجهات حكومة الإمارات في تضافر الجهود وتوحيد الطاقات لتحقيق الأهداف الوطنية العليا.

من جهته ثمن سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا الجهود المبذولة من قبل فرق العمل كافة في حكومة أم القيوين في سبيل خدمة المواطن والمقيم في الإمارة، وحثهم سموه على المثابرة والعمل لترسيخ مكانة الإمارة في الصعد كافة وتطوير الأداء المؤسسي والفردي وإسعاد المتعاملين والاهتمام بالتميز والابتكار عنصراً رئيساً في مختلف أوجه العمل الحكومي.

تطوير

وبحث الاجتماع الموضوعات الحكومية المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة بمجموعة من القطاعات المهمة في العمل الحكومي، والعمل على تطوير مختلف الخدمات، بما يعزز من مكانة إمارة أم القيوين في شتى المجالات، كما اتخذ المجلس جملة من القرارات والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في تطوير العمل الحكومي بالإمارة.

وتم في الاجتماع اعتماد الموازنة العامة للدوائر الحكومية لإمارة أم القيوين لعام 2023م، والتي تضمنت جميع البنود الخاصة بها من ناحية المصروفات والإيرادات المتوقعة للجهات الحكومية وفقاً لمختلف القطاعات.

واطلع المجلس على نتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية للجهات الحكومية في إمارة أم القيوين والتطورات على صعيد تحقيق أهدافها وتنفيذ خططها وذلك ضمن برنامج العمل الدوري الذي يتضمن متابعة أداء الجهات والتطورات على صعيد تحقيق الخطط وبرامج العمل.

وشهدت مؤشرات الأداء الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية زيادة في عدد المنشآت الصناعية والتجارية في الإمارة ونمو الناتج المحلي في عام 2022م وذلك بعد التسهيلات التي قدمتها حكومة أم القيوين لجذب المستثمرين للإمارة.

أما مؤشرات الأداء الخاصة بدائرة السياحة والآثار فقد شهدت ارتفاعاً في عدد السياح الزائرين للإمارة ليصل عددهم إلى أكثر من 100 ألف زائر في عام 2022 وبزيادة فارقة على السنوات السابقة، كما زادت نسبة النمو في الليالي الفندقية بالإمارة بنسبة 53 % نظراً لتنوع الأنشطة السياحية التي قامت بها الدائرة لتعزيز النشاط السياحي في الإمارة.

خطط

واطلع المجلس في الاجتماع على خطط هيئة أم القيوين الصناعية التي تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز نهضة الإمارة لتحقيق تنمية شاملة إذ شهدت منطقة أم الثعوب الصناعية زيادة في نسبة عقود الإيجار بنسبة 50 % في العامين السابقين مقارنة بالأعوام السابقة.

كما أنجزت الهيئة أعمال البنية التحتية وتسوية الأراضي في المدينة الصناعية وأعمال رصف الطرق الداخلية في المدينة لتوفير بنية تحتية متكاملة وفق أعلى مستويات الجودة.

كما ناقش المجلس آخر تطورات استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031، والمشروعات التحويلية التي يشرف عليها مكتب الاقتصاد الأزرق والتي تهدف إلى الوصول بإسهام الاقتصاد الأزرق في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة لا تقل عن 40 %، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وحماية البيئة البحرية وإعادة تأهيلها وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية بالإمارة.

واعتمد المجلس إنشاء مركز الأمن السيبراني بوساطة دائرة الحكومة الذكية واعتماد «حكومة بلا ورق» وتطوير الخدمات الذكية لدائرة بلدية أم القيوين ودائرة التنمية الاقتصادية.

واطلع المجلس على مشروع إدارة وتشغيل واجهة الخور المائية من قبل دائرة السياحة والآثار إذ يعد المشروع معلماً بارزاً في إمارة أم القيوين ودولة الإمارات، في إطار رؤية حكومة أم القيوين بإنشاء وتطوير السواحل والواجهات البحرية لتكون مشتملة على جميع الخدمات والمتطلبات الترفيهية والعامة.

دراسة

كما اطلع المجلس على المشروعات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية لتعزيز النشاط الاقتصادي في الإمارة بدراسة خفض الرسوم على الإجراءات في الدوائر المحلية وتوفير خدمة السداد الميسر للمتعاملين في الدائرة، ومشروع أتمتة خدمات الدائرة ورقمنة أرشيف التراخيص والتصاريح.

وتم في الاجتماع تدشين عدة مشروعات خاصة بدائرة البلدية متمثلة في تدشين مشروع خط الري (المرحلة الأولى - ميدان البطين) وتدشين منصة الموردين، وتدشين مركز الاتصال بالدائرة، وافتتاح مركز إسعاد المتعاملين في الدائرة بالإضافة إلى الإعلان عن شعارات المرافق العامة في الإمارة.

واعتمد المجلس التنفيذي مشروعات دائرة التخطيط العمراني المتمثلة في تعهيد خدمات حاويات الهدم والبناء وعنونة قطاع السلمة وتخطيط الطرق في الإمارة وصيانة النقاط المساحية ومشروع تقوية الشبكة المساحية في منطقة كابر وجزيرة السينية، وتكثيف النقاط المساحية.

حضر الاجتماع الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار.

والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري، ومحمد سرور النقبي القائم بأعمال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وحميد راشد الشامسي المدير العام لدائرة بلدية أم القيوين.

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