ولي عهد الفجيرة: دور كبير للفنون في تشكيل الحضارات الإنسانية

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور الفنون في تشكيل الحضارات الإنسانية عبر التاريخ وأهمية نشرها وتعزيز حضور أشكالها المختلفة في المجتمعات.

جاء ذلك خلال حضور سموه قمة المسرح، التي بدأت أعمالها أمس تزامناً مع انطلاق الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح، بحضور سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة وما يزيد على 500 فنان ومسرحي من 75 دولة حول العالم.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الذي يشكل ركيزة أساسية للعمل الثقافي جعلت من إمارة الفجيرة مكاناً يجمع المبدعين والفنانين في مختلف الفنون ودعمت توجهات الدولة في هذا المجال مما أهل لاستضافة هذا اللقاء العالمي الكبير الذي يضم أهم الخبرات الثقافية والمسرحية.

تقدير

وأكد محمد سيف الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح أن استضافة هذا المؤتمر وللمرة الأولى في الوطن العربي هو فرصة لإعادة الفنون الأدائية إلى الصدارة بعد الجائحة.

حيث تقدم بالشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على دعمه اللامحدود في هذا اليوم التاريخي الذي يجمع صناع المسرح في العالم على أرض الفجيرة، لتصبح مركزاً مهماً يضم كل المبدعين، وتوفير كافة الإمكانات ليكون هذا المؤتمر واقعاً يعكس اهتمام الدولة بالمثقفين وسعيها لإيصال رسالة المسرح النبيلة ومد جسور التواصل بين مختلف الشعوب والثقافات.

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