عارضون عالميون في «جلفود» لـ «البيان »: دبي الجسر الرئيس لشركات الأغذية لدخول المنطقة

المصدر: دبي - أحمد صديق

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اعتبرت شركات أغذية عالمية مشاركة في الدورة الثامنة والعشرين من معرض «جلفود 2023»، دبي الجسر الرئيس لشركات الأغذية من مختلف أنحاء العالم، بهدف الدخول إلى سوق منطقة الشرق الأوسط المليء بالفرص.

وقال عارضون يمثلون كبرى هذه الشركات، في تصريحات لـ «البيان»، إنهم يحرصون على الوجود بشكل دائم في معرض «جلفود»، مؤكدين أنه نجح في ترسيخ مكانته كأكبر حدث معني بقطاع الأغذية مقارنة بمعارض مماثلة في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرهما.

ورأى العارضون أن دبي نجحت في توفير أفضل بيئة جاذبة للأعمال من خلال تحفيزات عدة شجعتهم على البحث عن مزيد من الفرص في الإمارة باعتبارها بوابة للولوج إلى منطقة الشرق الأوسط، لافتين في هذا الصدد إلى أنهم يمتلكون بالفعل مكاتب إقليمية لشركاتهم منذ سنوات في دبي، ومن لم يمتلك ذلك فإنه جاء بهدف فتح مقر إقليمي أو لعقد شراكات مع موزعين أو توقيع اتفاقيات في قطاع الأغذية.

مدينة الابتكار

وقال لورنزو مولر، المدير التنفيذي لشركة «باسكال» الإيطالية المتخصصة في صناعة الآيس كريم، إن دبي تعد مدينة الابتكار في كل شيء، فهي مهمة لكل من يبحث عن الفرص في منطقة الشرق الأوسط وهي سوق مهم جداً لمنتجاتنا، مشيراً إلى أن معرض «جلفود» أعطى فرصة كبيرة لانتشار منتجاتنا، خصوصاً المنتجات الحلال.

واعتبر مولر دبي جسراً لدخول سوق منطقة الشرق الأوسط بفضل تميزها وعالميتها، خصوصاً أن هناك ملايين الزوار يأتون إليها كل عام وهو ما يعد فرصة كبيرة لنشر منتجات شركتهم فيها، مشيراً إلى أن شركته تشارك في معرض باريس للأغذية .

وكذلك معرض في ألمانيا، لكنها ترى أن «جلفود» هو الأهم في المردود الاقتصادي لشركته ومنتجاته، خصوصاً وأنه يوفر فرصة كبيرة للقاء موزعين وشركاء جدد، لذلك حرصوا على المشاركة للمرة الثالثة فيه، مشيراً في هذا الصدد إلى أنهم جاؤوا إلى «جلفود» هذه المرة لعقد شراكات مع موزعين، خصوصاً لمنتجات الحلال.

وقال ييفان بورنيه، مدير التصدير في شركة «لايتا» الفرنسية لمنتجات الألبان: «إننا من رواد صناعة الألبان في العالم، حيث نبيع منتجاتنا في 90 دولة، وتعد منطقة الشرق الأوسط سوقاً مهمة جداً لنا من حيث مبيعات التجزئة وخدمات الطعام»، مشيراًَ إلى وجود شريكين محليين في دبي هما «ليفكو»، و«شيف ميدل إيست» لخدمات الطعام.

وأكد حرص شركته على التواجد بصفة مستمرة في دبي من خلال معرض «جلفود»، حيث تعد بيئة مساعدة إلى حد مذهل للمستثمرين ضمن إطار دول مجلس التعاون الخليجي.

وهذا أمر مهم جداً لنا كمستثمرين باحثين عن فرص جديدة في المنطقة من خلال لقاء عشرات الشركات الأخرى ومئات الموزعين الذين نبحث منهم عن من يناسب احتياجاتنا، خصوصاً خدمات الطعام في الفنادق والتي تحظى دبي بمكانة كبيرة فيها بسبب الملايين من السياح الذين يتوافدون عليها كل عام، مشيراً إلى أنهم افتتحوا أخيراً مكتباً في دبي وأنهم واثقون من التوسع خلال فترة وجيزة.

وقال تشارلي ميلر، مدير شركة «جرين فيلدز» الإيرلندية في الشرق الأوسط: «إننا موجودون في المنطقة منذ أكثر من 25 عاماً ونعمل في تجارة الأغذية مع مصنعين في ايرلندا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية ودول آسيا، حيث إنهم المصدر الرئيسي لمنتجاتنا التي نقوم بتوزيعها في الإمارات والسعودية وعدد كبير من الدول».

وأضاف أن لديهم مكتباً دائماً في دبي منذ نحو 15 عاماً، حيث كانوا حريصين على التواجد في المنطقة عبر سوق الإمارات وتحديداً دبي لما لها من خبرة متراكمة في تسهيل أعمال المستثمرين.

وقال ميشال حكيم، المدير الإقليمي لشركة «هوشولد فودز» الألمانية في الشرق الأوسط وأفريقيا والمتخصصة في تصنيع كل منتجات الألبان، إنهم حريصون على التواجد كل عام بمعرض «جلفود» لتوفيره فرصة مهمة للبحث عن موزعين جدد في الإمارات والتي تعد سوقاً مهماً جداً لـ «هوشولد فودز»، مشيراً إلى أن لديهم مكتباً في دبي منذ 11 عاماً.

ضيف دائم

وقال محمد الجرواني، مدير المبيعات الإقليمي لشركة «فونتيرا» بالشرق الأوسط: إن شركته عبارة عن جمعية تعاونية في نيوزيلندا يملكها حوالي 10 آلاف مزارع، وهي مختصة في إنتاج منتجات الألبان وتقوم بالتصدير إلى 140 دولة، وتستحوذ على 30 % من السوق العالمي في التصدير، وهي تعد أكبر شركة في العالم مصدرة لمنتجات الألبان.

حيث تقوم بتصدير 95 % من الإنتاج إلى الخارج و5 % يبقى للاستهلاك المحلي. وأضاف: نشارك في مختلف معارض الأغذية في العالم في أوروبا وآسيا وأمريكا بشكل مستمر، ولكن «جلفود» هو أفضلها على الإطلاق من حيث حضور العملاء.

وأكد أن بيئة العمل في دبي ممتازة والمجال مفتوح وهو ما ساعدنا على تغطية كل مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا عبر دبي، واصفاً مجتمع الأعمال في دبي بأنه «صديق للمستثمرين»، كما أن موقع دبي فريد من نوعه، حيث نستطيع من هنا أن ننتقل إلى الأسواق المختلفة مستفيدين من شبكة لوجستية على قدر عال جداً من التقدم والكفاءة، مشيراً إلى وجود مكتب دائم للشركة في دبي منذ عام 2006 بعد أن قررت الشركة نقل مكتبها الإقليمي بسبب الطفرة الهائلة التي شهدتها الإمارة في عالم الأعمال.

وقال: إننا كشركة نغطي ثلاث قنوات: قطاع التجزئة، وخدمات الأغذية في الفنادق والمطاعم، ومكونات الطعام التي يتم بيعها لمصانع الأغذية، مشيراً إلى أن الشركة تأثرت خلال «كوفيد 19» بسبب حالات الإغلاق، لكن سوق دبي كان القاطرة التي نشطت أداء الشركة في منطقة الشرق الأوسط بسبب تعاملها الذكي مع الجائحة.

وقال محمد عامر خان، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في شركة «دواجن الوطنية» السعودية، إن «الوطنية» تعد من أكبر الشركات في المنطقة، حيث يبلغ إنتاجها من الدجاج مليون دجاجة في اليوم، و1.5 مليون بيضة مائدة يومياً.

وأشار إلى أن مشاركتها في «جلفود» مكملة لمسيرتها في تحقيق الأمن الغذائي للداخل السعودي ومنطقة الخليج، مشيراً إلى أنها تشارك في المعرض طوال 10 سنوات بشكل دائم ولم تنقطع عنه مرة واحدة، وقد نجحوا في الحصول على عدد من الجوائز خلال الدورات المتعاقبة، منها جائزة أفضل تصميم جناح خلال العام الماضي.

مركز للاستثمار

وقال لين كوجان، رئيس شركة «جلوبيكس» الأمريكية لصناعة اللحوم، إن شركته تتواجد في معرض «جلفود» منذ البدايات وهذا يعكس حرصها على التواجد هنا لإدراكها لأهمية دبي كمركز للاستثمار في الشرق الأوسط، مؤكداً أن هذا المعرض هو الأكبر على الإطلاق بالمقارنة بالمعارض الأخرى التي شارك فيها.

مشيراً إلى أن هناك الكثير من العملاء لهم في دبي وهذا ما يشجعهم على فتح مكتب دائم. أما كيمال أوزتورك، مدير التجارة الخارجية في شركة «إيربيليك» التركية لصناعة الدواجن، فقال إن هذه المرة الخامسة التي يشاركون فيها بمعرض «جلفود» وقد لاحظنا أن هذا العام كان الأكبر منذ مشاركتهم للمرة الأولى.

وأشار إلى أن شركة «إيربيليك» تنتج نصف مليون دجاجة يومياً وتقوم بالتصدير إلى حوالي 50 دولة في منطقة الخليج وأفريقيا وآسيا، وهو ما يجعلهم يفكرون في افتتاح مكتب لهم في دبي باعتبارها مدينة ذهبية للمستثمرين وأرضاً لنجاح رجال الأعمال.

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