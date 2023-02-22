هيئات تجارية حكومية لـ « البيان »: دبي مركز محوري لتحفيز نمو صناعة الأغذية عالمياً

المصدر: دبي – بشار باغ

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أكد مسؤولو جهات تجارية حكومية من دول عدة مشاركة في «جلفود 2023»، أن دبي تواصل تعزيز مساهمتها في نمو صناعة الأغذية والمشروبات عالمياً، ولفتوا، في تصريحات لـ «البيان»، على هامش فعاليات الحدث، إلى أن أهمية جلفود تأتي في ظل الدور المحوري الذي تلعبه دبي في تعزيز فرص عقد الصفقات، وفتح فرص التوسع في أسواق جديدة أمام الشركات العاملة في القطاع.

وقالت فلافي باكويه مديرة مكتب الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً «بيزنس فرانس» في الإمارات، ومديرة قسم الأغذية في المكتب:

إن دبي تلعب دوراً مهماً كمركز تجاري ولوجستي لقطاع الأغذية والمشروبات العالمي لعدة أسباب، يأتي في مقدمتها الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به الإمارة على مفترق الطرق بين أوروبا، وآسيا وأفريقيا، ما يجعلها مركزاً لتوزيع السلع والخدمات، وما يسهل على شركات الأغذية والمشروبات الوصول إلى عدد كبير من العملاء والأسواق، إلى جانب البنية التحتية المتطورة، التي تتضمن نظام موانئ ومطارات وشبكات نقل حديثة، ما يسهل استيراد وتصدير البضائع والمنتجات.

ولفتت باوكيه إلى أن الإمارات، في إطار سياستها الوطنية في مجال الأمن الغذائي، لا تركز فقط على استيراد منتجات الأطعمة والمشروبات فحسب، بل تقوم أيضاً بتحويل وتطوير إنتاجها الغذائي.

وأضافت: في ما يخص الصادرات الفرنسية من الأغذية والمشروبات، تعد دبي بوابة رئيسة للشرق الأوسط وأفريقيا، ما يجعلها سوقاً مهمة للشركات الفرنسية.

وتتيح البنية التحتية الحديثة للنقل والخدمات اللوجستية في دبي، لشركات الأغذية والمشروبات الفرنسية، وسيلة للوصول بكفاءة وفعالية إلى الأسواق في جميع أنحاء المنطقة.

ولفتت إلى أن معرض جلفود يقدم منصة رائعة لعرض مختلف المنتجات من المأكولات والمشروبات على المشترين الإقليميين والدوليين، فضلاً عن تعزيز العلاقات مع الشركاء الحاليين.

مستقبل جديد للقطاع

وأشارت إيجي ديفون رئيسة ممثلي مؤسسة إستونيا «إستونيا إنتربرايز»، المعنية بصناعة الأطعمة والمشروبات في إستونيا، إلى أن معرض جلفود من المعارض التجارية الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات في العالم، لافتةً إلى أن المعرض لا يركز على الحاضر فحسب، بل يسهم في صناعة مستقبل جديد لقطاع الأغذية والمشروبات، من خلال الاستعانة بخبراء عالميين لقيادة ورش العمل وحلقات النقاش.

وأضافت: «تفخر إستونيا بمشاركتها في المعرض للمرة السادسة، لعرض منتجاتها وتبادل الأفكار وبناء علاقات جديدة، ستعود في نهاية المطاف بالفائدة على المستهلك. نحن فخورون بالقول إنّه تمّ إدراج المنتجات الإستونية في القائمة النهائية، ضمن جوائز جلفود للابتكار، ونقدّم هذا العام مجموعة متنوعة من المنتجات.

استدامة الغذاء

ولفتت ديفون إلى أن الإمارات اتخذت خطوات مهمة في معالجة أجندة استدامة الغذاء، إدراكاً منها لأهمية النظام الغذائي المستدام بالنسبة لسكانها، وكذلك للعالم بأسره، من خلال القيام باستثمارات كبيرة في مجال تكنولوجيا الغذاء. وعلى سبيل المثال، تستثمر الدولة في تقنيات الزراعة الذكية، لتعزيز كفاءة واستدامة إنتاج الغذاء.

وأضافت: «تعتبر إستونيا واحدة من الدول الرائدة في أوروبا في مجال الزراعة العضوية، مع تخصيص نسبة عالية من أراضيها للزراعة العضوية، فضلاً عن الطلب المتزايد على المنتجات العضوية في البلاد، بما في ذلك الألبان واللحوم والفواكه، على الصعيدين المحلي والدولي».

وأوضحت أن «الإمارات تلبي احتياجات السكان من السائحين والمقيمين، من خلال التركيز على قطاعات غذائية جديدة ومبتكرة، مثل المنتجات النباتية والبروتينات البديلة، مشيرةً إلى أن إستونيا تعتبر مزوداً مثالياً، وهي في وضع يُمكّنها من تقديم مجموعة متنوعة من هذه المنتجات والتقنيات.

وعلى سبيل المثال، من بين الشركات الإستونية المشاركة في معرض جلفود، هناك مركز لتقنيات الأغذية والتخمير (TFTAK)، الذي يركز على تطوير الأغذية والمشروبات الوظيفية واللحوم النباتية وبدائل الألبان. نحن نعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة، شريكتنا في تصدير الابتكارات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

الوجهة الأولى

وأكد أورجان كجورفيك أولسن رئيس الأسواق الناشئة في المجلس النرويجي للمأكولات البحرية، أن دبي تعتبر مركزاً هاماً للمأكولات البحرية النرويجية بشكل عام، والسلمون بشكل خاص، كما تحظى المأكولات البحرية النرويجية بشعبية كبيرة في دبي.

مشيراً إلى أن الإمارة شكلت الوجهة الأولى التي انطلقت منها المأكولات البحرية النرويجية، وبدأت تكتسب شعبيتها على المستوى الإقليمي، حيث تتمتع بموقع استراتيجي مميز، يجذب السياح والمقيمين من جميع أنحاء العالم، ما يجعلها وجهة فريدة لتصدير المأكولات البحرية النرويجية إلى مطاعمها وفنادقها ومحلاتها التجارية.

وأشار كجورفيك إلى أن معرض جلفود 2023، يُعد أحد أكبر فعاليات توريد الأطعمة والمشروبات في المنطقة. والمشاركة في هذا الحدث الضخم، يعني القدرة على عرض السلع، والوصول إلى شبكة واسعة من الطهاة المحليين، وتجار التجزئة والهيئات الحكومية.

وأضاف: شهدنا هذا العام، تسجيل رقم قياسي، يشمل مشاركة أكثر من 20 شركة نرويجية تختص في سمك السلمون وسمك القد والرنجة والماكريل وسلطعون البحر، وغيرها الكثير من أنواع المأكولات البحرية، يتميز جناحنا بسعة مساحته، وامتداده على 70 متراً مربعاً.

كما سيتم عرض فقرات عن الطبيعة النرويجية ومصايد الأسماك، ومنتجات المأكولات البحرية، من خلال العديد من الشاشات الكبيرة المثبتة في الجناح. وأشار إلى أن المجلس النرويجي للمأكولات البحرية، يشارك للمرة الثانية في معرض جلفود 2023، ويعتبر من أبرز المعارض التي تقام في منطقة الشرق الأوسط، إذ يشكل منصة عالمية للتواصل مع الشركاء وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء المنطقة.

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