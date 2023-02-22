حمدان بن محمد خلال زيارة «جلفود»: دبي ماضية في تحقيق رؤية محمد بن راشد لتكون ضمن أهم 3 مدن اقتصادية في العالم

المصدر: دبي – البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي ماضية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتصبح ضمن أهم 3 مدن اقتصادية في العالم. وأشار سموه إلى أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات وما يشهده من معدلات نمو قياسية تعكس ثقة الشركات العالمية في اقتصاد دبي.

وقال سموه خلال زيارته أمس معرض «جلفود 2023»: «يرسخ المعرض على مدار دوراته المتعاقبة، مكانته بين الفعاليات العالمية الرائدة في مجال إنتاج وتصنيع الأغذية، ومنصة لكبرى الشركات الدولية للتنافس في عرض أفضل المنتجات والتجارب والرؤى حول كل جديد في هذا القطاع الحيوي، فدبي تمتلك بنية تحتية عالمية عالية الاستدامة تتناسب مع مختلف القطاعات، وتوفر دبي بيئة أعمال داعمة تتيح للمستثمرين والشركات العالمية اكتشاف فرص جديدة للنمو، تمكنهم من تحقيق أهدافهم الاستراتيجية وتوسيع نطاق أعمالهم في المنطقة والعالم».

وفي تدوين عبر تويتر قال سموه: «في عام 1987 انطلقت النسخة الأولى من معرض جلفود، حينها رحب الحدث بـ 65 عارضاً و1600 زائر. اليوم زرت نسخته الـ 28 بمشاركة 5000 عارض من 125 دولة مع تحوله للمعرض الأكبر من نوعه عالمياً. جلفود يعكس جانباً من قصص نجاحات دبي التي تجمع العالم لصنع مستقبل أفضل للجميع في مختلف القطاعات».

ويعتبر معرض «جلفود 2023»، الحدث الأكبر من نوعه في العالم لقطاع المنتجات الغذائية والمشروبات، ضمن دورته الثامنة والعشرين، والتي تعد الأكبر في تاريخ المعرض بمشاركة 5000 شركة من بينها 1500 تشارك للمرة الأولى، لتقديم 100 ألف منتج جديد من 125 دولة، في حين شهدت مساحة العرض نمواً لافتاً بنسبة تتجاوز 30% عن مساحة الحدث في دوراته السابقة.

واستمع سموه إلى شرح حول ما يضمه المعرض، الذي انطلقت أعماله أول من أمس وتستمر حتى بعد غد (الجمعة)، من منتجات غذائية متنوعة تشملها الأجنحة الدولية التي تضم كبرى الأسماء العالمية العاملة في مجال إنتاج وتصنيع الأغذية، فضلاً عما تقدمه الشركات الوطنية المشاركة في الحدث من منتجات متنوعة، وصل بعضها إلى العالمية، تأكيداً على تطور هذا المجال على الصعيد المحلي في ضوء وجود شركات منتجة لأفضل أنواع الأغذية وفق أرقى المواصفات العالمية.

وأثنى سموه خلال الزيارة التي رافقه خلالها الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وداوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وعوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، على حجم المشاركات خلال الدورة الأكبر من المعرض من حيث عدد الزوار والشركات المحلية والعالمية المشاركة ضمن المعرض.

ويُعد معرض جلفود الحدث الأهم والأبرز على خارطة صناعة الغذاء العالمية والأول من نوعه على الأجندة السنوية لهذه الصناعة للعام 2023، حيث يجتمع في دبي أكبر الأسماء وأشهرها للكشف عن أحدث المنتجات والابتكارات لهذه الصناعة الحيوية، بما يعزز مكانة الحدث كقاعدة دولية تسهم في خلق مزيد من فرص النمو للعاملين في هذا القطاع من خلال أجنحة 125 دولة مع استقطاب مشاركات للمرة الأولى في تاريخ المعرض.

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