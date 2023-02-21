الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، غداً، رطباً صباحاً، مع احتمال تشكُّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الشمالية والشرقية، وغائماً جزئياً إلى صحو، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وأوضح أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً على البحر، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

وذكر أن البحر سيكون متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال الأيام الأربعة التالية:

الخميس

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الشمالية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف، صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً.

الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً نهاراً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت

الطقس: صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً صباحاً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: غائم جزئي ومغبر أحياناً نهاراً، ويصبح غائماً على السواحل، والجزر غرباً ليلاً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز