شرطة أم القيوين تضبط 161 دراجة نارية مخالفة

المصدر:
  • أم القيوين – عصام الدين عوض
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تمكنت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط 161 دراجة نارية مخالفة ضمن حملات التفتيش للحد من الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات .

وأكد النقيب حسن عبيد بن ركاض مدير فرع المباحث والتعقيب بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين أن الحملة مستمرة لضبط المخالفين – خصوصاً – سائقي الدراجات غير المرخصة والتي تفتقر الى شروط السلامة المرورية، ما يؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية والتي من الممكن أن تترتب عليها عواقب وخيمة.

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