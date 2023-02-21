شرطة أم القيوين تضبط 161 دراجة نارية مخالفة
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تمكنت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط 161 دراجة نارية مخالفة ضمن حملات التفتيش للحد من الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات .
وأكد النقيب حسن عبيد بن ركاض مدير فرع المباحث والتعقيب بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين أن الحملة مستمرة لضبط المخالفين – خصوصاً – سائقي الدراجات غير المرخصة والتي تفتقر الى شروط السلامة المرورية، ما يؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية والتي من الممكن أن تترتب عليها عواقب وخيمة.