79 % ارتفاع عدد حسابات الكهرباء والمياه في دبي خلال 10 سنوات

المصدر: وام

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كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي عن ارتفاع عدد حسابات الكهرباء إلى 1,116,575 حساباً بنهاية عام 2022، مقارنة بـ 624,445 حساباً بنهاية عام 2012، وارتفاع عدد حسابات المياه إلى 995,478 حساباً بنهاية عام 2022 مقارنة بـ 554,562 حساباً بنهاية عام 2012، وبذلك ارتفع عدد حسابات الكهرباء والمياه في دبي بنحو 79% خلال 10 سنوات.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الزيادة في عدد متعاملي الهيئة تعكس النمو المتواصل في عدد السكان والتوسع الذي تشهده دبي في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف : تواكب هيئة كهرباء ومياه دبي الزيادة في الطلب على الطاقة والمياه من خلال رفع القدرة الإنتاجية التي تصل حالياً إلى 14,517 ميجاوات من الكهرباء و490 مليون جالون من المياه المحلّاة يومياً، إضافة إلى رفع قدرة شبكات النقل والتوزيع بما يواكب التوسع الكبير الذي تشهده دبي، حيث توفر الهيئة خدمات الكهرباء والمياه لنحو 3.5 مليون شخص من سكان دبي، وأكثر من 4.7 مليون ن شخص خلال فترة النهار. وتستند خططنا للتوسع إلى توقعات الطلب حتى عام 2030 مع الأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة.

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