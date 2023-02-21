شرطة دبي تحصد المركز الأول بمسابقة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

المصدر: دبي - البيان

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شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مسابقة تحدي «الهجوم» ضمن فعاليات اليوم الثاني للنسخة الرابعة من منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023، والذي يعد الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية على مستوى المنطقة، وذلك في المدينة التدريبية بالروية.

وتمكن فريق القيادة العامة لشرطة دبي «B»، من حصد المركز الأول في مسابقة «الهجوم»، والتي شهدت منافسة كبيرة بين كافة الفرق بعد حصوله على 55 نقطة متفوقاً على صاحب المركز الثاني، والمتمثل في فريق جمهورية صربيا، الذي حصل على 54 نقطة، فيما حصل فريق شرطة أبوظبي على المركز الثالث بواقع 53 نقطة.

وتوج اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، بحضور العميد عبيد مبارك الكتبي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات بالوكالة، رئيس اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023، الفرق الثلاثة الفائزة في المراكز الأولى.

وأثنى اللواء الغيثي على المستوى العالي للفرق المشاركة في فعاليات اليوم الثاني من خلال تنفيذ مسابقة «الهجوم»، والتي تضمنت الدقة في تنفيذ الرماية نحو الأهداف، والقفز عن الحواجز، ونقل الدمى إلى خط النهاية.

وأكد اللواء الغيثي أن اليوم الثاني شهد منافسة كبيرة بين كافة الفرق المشاركة، وأداءً تنافسياً عالياً للرغبة في الوصول إلى المركز الأول، مشيداً بأداء الفرق التي عملت بروح الفريق الواحد، وأظهرت مدى استعدادها للبطولة، ومدى استفادتها من النسخ السابقة التي أسهمت في إكسابها خبرات متعددة.

وبالتزامن مع فعاليات التحدي، نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة أمن وحماية الشخصيات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، جلسة حوارية ناقشت «مستقبل التعاون الأمني المشترك لقوات السوات»، بمشاركة 24 جهة شرطية وأمنية.

وأكد العقيد عيسى أهلي، مدير إدارة أمن وحماية الشخصيات، أن الجلسة الحوارية تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على استشراف المستقبل، ومناقشة التحديات الأمنية خاصة في مجال عمل الفرق التكتيكية والمداهمات.

وبيّن أن الجلسة الحوارية تهدف للخروج بأفكار جديدة حول «عمليات السوات» بمختلف أنواعها ميدانياً، وباستخدام أحدث التقنيات الحديثة من أنظمة الطائرات بدون طيار «الدرون»، والأسلحة الحديثة والملابس وغيرها.

وناقشت الجلسة التقنيات الحديثة والمهارات الفنية التي يجب العمل على تطويرها من قبل كافة الفرق التكتيكية، وأنواع عمليات السوات الميدانية، وكيفية تطويرها وآليات التفاوض الحديثة وغيرها، كما استعرضت المهام الأمنية المشتركة للفرق التكتيكية، ومختلف الفرق العاملة في مجال الأمن والسلامة العامة بما يحقق الهدف الاستراتيجي في تعزيز الأمن والأمان.

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