ورشة حكومة دبي تنظم الملتقى السنوي للموظفين

المصدر: دبي - البيان

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نظمت ورشة حكومة دبي مؤخراً في مكتبة محمد بن راشد الملتقى السنوي لموظفيها، وذلك تقديراً لجهودهم وتفانيهم في العمل، بالإضافة إلى الاحتفاء بإنجازاتهم وتكريم المتميزين منهم، فضلاً عن إبراز إنجازاتهم ومساهماتهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للورشة. وجرى تنظيم الملتقى بحضور فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي.

وخلال الملتقى، ثمّن الرئيسي جهود الموظفين المتواصلة وإسهاماتهم في تطوير العمل في الورشة، مشيراً إلى أن ورشة حكومة دبي تتميز ببيئة عمل متنوعة ثقافياً وتشجع على نقل المعرفة واعتماد أفضل الممارسات. كما لفت الرئيسي إلى أن العنصر البشري يعد من أهم العناصر التي تستند إليها الورشة في أعمالها ومسيرتها التنموية، مؤكداً أن الملتقى السنوي يهدف إلى تعزيز التواصل وتقوية روح العمل الجماعي بين الموظفين انطلاقاً من إيمان الورشة بأهمية العنصر البشري الذي يحتل مكانة محورية نحو تحقيق رسالتها المنشودة.

وقال الرئيسي: «نهدف باستمرار للوصول إلى مستوى متميز من الأداء والإنتاجية والعمل الاحترافي من أجل تحقيق رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا وأهدافنا الاستراتيجية».

وشهد الملتقى إطلاق النسخة الأولى من»جائزة التميز الداخلية«والتي تهدف إلى تشجيع تبني ثقافة التميز في المؤسسة وتطوير منهجية واضحة للتحسين لاتباعها، فضلاً عن اعتماد إطار واضح للتقييم الذاتي.

تضمنت الجائزة عدة فئات منها»الجندي المجهول«و»الموظف الإداري المتميز«و»الموظف المتخصص المتميز"، إضافة إلى تكريم الوحدات التنظيمية المتميزة في عدد من المجالات. كما شهد الملتقى مجموعة من الفقرات الترفيهية وتكريم المتميزين.

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