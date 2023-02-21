بلدية مدينة أبوظبي تطلق فعاليات «أسبوع الابتكار»

المصدر: أبوظبي - وام

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افتتح سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي أمس أسبوع الابتكار في «قاعة الابتكار» بالمبنى الرئيس للبلدية.

ويتزامن الحدث - الذي يستمر حتى 28 فبراير الجاري - مع شهر الابتكار، ويأتي في إطار سعي البلدية لتحفيز الموظفين على تعزيز القدرات الإبداعية والابتكارية، التي من شأنها الارتقاء المستمر بالأداء، بما ينعكس إيجابياً على الخدمات العامة، وتحقيق تطلعات المتعاملين والشركاء، والمساهمة في إسعاد المجتمع.

ويزخر«أسبوع الابتكار» الذي ينظمه قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، بفعاليات متنوعة في قاعة الابتكار، ومسرح البلدية، والتي تستهدف موظفي بلدية مدينة أبوظبي، والزوار من الجهات الحكومية، والجامعات، والجهات المشاركة في الفعاليات التي يتم تنظيمها بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين للبلدية.

وتشهد الفعاليات تنظيم جامعة زايد 5 دورات في التفكير التصميمي على مدى 5 أيام، وتنظيم معرض تفاعلي في المنطقة المجاورة لمسرح البلدية، والذي سيتم من خلاله عرض المشاريع الابتكارية للبلدية والجهات المشاركة، بالإضافة إلى تنظيم حلقة معرفية بعنوان «الاستدامة».

منتدى

كما يتم خلال الفعاليات إطلاق منتدى بعنوان «استشراف المستقبل من خلال التكنولوجيا الناشئة واستخداماتها في الخدمات الحكومية»، والذي سيتم من خلاله طرح موضوع استشراف المستقبل ومدى الاستفادة منه في الفترة المقبلة ودور الابتكار في ذلك، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات بين الحضور والمشاركين تدور حول الابتكار.

ويشهد اليوم الأخير من الفعاليات تكريم الجهات المشاركة والشركاء الاستراتيجيين، والعارضين والمشاركين في المنتدى، وكذلك تكريم عدد من الموظفين من مختلف إدارات وقطاعات البلدية.

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