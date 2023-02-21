اجتماع تنسيقي بالشارقة للارتقاء بأداء المنافذ الحدودية

المصدر: الشارقة - البيان

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أكدت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ممثلة بقطاع تقنية المعلومات، على تعزيز سبل التعاون لتقديم أفضل التسهيلات لحركة دخول وخروج البضائع عبر المنافذ والنقاط الحدودية في إمارة الشارقة.

ولفتت اللجنة إلى أهمية العمل المشترك بهدف تطوير واستقدام أرقى التقنيات وأحدثها لتحسين تجربة المسافرين وتقليص زمن إنهاء إجراءات سفرهم.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد أمس في منفذ خطم ملاحة الحدودي بمدينة كلباء، وحضره محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، واللواء سلطان يوسف النعيمي المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

كما حضر الاجتماع جمعة عبدالله الكعبي المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات في الهيئة، وعدد من الضباط والمسؤولين في الجهات التشغيلية في المنافذ والنقاط الحدودية.

بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات المشتركة، التي من شأنها تطوير البنية التحتية وتوظيف أحدث التقنيات في منفذ خطم ملاحة الحدودي، إضافة إلى إجراء مقارنات معيارية مع المنافذ الأخرى وإيجاد حلول سريعة قابلة للتنفيذ تسهم في تسهيل حركة المسافرين.

واستعرض الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بمشروع المنافذ الذكية الذي ينفذ في منفذ خطم ملاحة بالتعاون بين الهيئة واللجنة، والذي يهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول وخروج المسافرين عبر الحدود البرية.

وأكد محمد إبراهيم الرئيسي، أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المشترك بين اللجنة والهيئة، للنهوض بأداء المنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة وتحسين العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين والمسافرين.

كما يأتي في إطار السعي نحو تحديث الأنظمة المعمول بها بما يواكب أحدث التقنيات والاعتماد على الخدمات الرقمية والذكية التي تختصر من الزمن وتسرع وتسهل من عملية العبور بما يتماشى مع توجيهات القيادة الحكيمة، فيما يخص تسهيل حركة المسافرين القادمين والمغادرين من الدولة إلى سلطنة عمان الشقيقة.

وأشار إلى أن اللجنة شكلت فريق عمل لتقييم زمن إجراءات المسافر في منفذ خطم ملاحة الحدودي بهدف العمل على اختصار هذا الزمن إلى النصف وتقديم تسهيلات بهذا الشأن بما يساهم في تيسير حركة التجارة البينية بين الإمارات وعمان، ويحقق رضا المسافرين والمستخدمين للمنفذ، لاسيما وأنه يشهد حركة قياسية تجاوزت الـ20 ألف مسافر في اليوم الواحد.

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