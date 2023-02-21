طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر.. والخليج العربي: خفيف الموج

و يحدث المد الأول عند الساعة 14:30المد الثاني عند الساعة 03:43 و الجزر الأول عند الساعة 08:16 و الجزر الثاني عند الساعة 21:10 و بحر عمان: خفيف الموج.

فيما يحدث المد الأول عند الساعة 11:16المد الثاني عند الساعة 23:39 و الجزر الأول عند الساعة 17:16 و الجزر الثاني عند الساعة 06:01.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 17 85 40

دبي 27 18 85 45

الشارقة 26 16 80 40

عجمان 25 17 85 45

أم القيوين 27 15 85 45

رأس الخيمة 27 16 85 40

الفجيرة 29 18 65 25

العـين 29 14 85 20

ليوا 29 12 85 20

الرويس 25 18 70 30

السلع 25 17 75 35

دلـمـا 25 17 80 30

طنب الكبرى 26 18 85 40

طنب الصغرى 26 18 85 40

أبو موسى 25 18 80 35

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