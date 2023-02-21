خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات النسخة الـ 16 من معرض "آيدكس" 2023

المصدر: وام

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زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، معرض الدفاع الدولي "آيدكس" 2023، الذي يُعد واحداً من أهم وأبرز المعارض الدفاعية على مستوى العالم وأكبرها على مستوى المنطقة، لعرض آخر التقنيات والابتكارات في مجال قطاع الدفاع الدولي ويُشكل ملتقى عالمياً رفيع المستوى لاستعراض أحدث تطورات الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة.

وتعقد النسخة السادسة عشرة من معرض "آيدكس" والنسخة السابعة من معرض "نافدكس" ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، في الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري.

وقام سموّه بجولة تفقدية شملت عدداً من أجنحة الشركات الوطنية، التي ارتفع عددها إلى 41 جناحاً، بنسبة نمو بلغت 17%، مقارنةً بالدورة السابقة .

فقد زار سموّه جناح مجموعة إيدج للتكنولوجيا المتقدمة، الذي تعرض حلولاً متطورة لتعزيز عمليات المراقبة والاستطلاع التعبوي، والدعم اللوجستي، ونطاق واسع من العلميات العسكرية واطلع سموّه على الخصائص الفنية واللوجستية لبعض الحلول المتقدمة في مجال الدفاع البري والجوي.

و شملت جولة سموّه أيضا منصة صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية في جناح مجلس التوازن و اطلع على نماذج من أحدث حلول ومبادرات الصناعة الدفاعية والأمنية، التي تهدف إلى تعزيز قطاع الدفاع والأمن في دولة الإمارات، ومواكبة آخر التطورات في هذا القطاع الحيوي، من خلال الاعتماد على استدامة التكنولوجيا والابتكار لدعم احتياجات الصناعة المحلية، وتأمين الصناعة العسكرية والأمنية، وتسريع النمو في القطاع عبر تعزيز القدرات الوطنية.

وزار سموّه كذلك عدداً من أجنحة الشركات الأجنبية الرائدة في مجال الدفاع البري والجوي والبحري للاطلاع على أحدث الحلول والمنتجات الدفاعية المتقدمة.

رافق سموّه خلال هذه الزيارة كل من معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، وسعادة حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك".

و يوفر معرض الدفاع الدولي "آيدكس" فرصة لكبرى الشركات الدولية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية لعرض أحدث منتجاتها وخدماتها في هذا القطاع الحيوي، مع إتاحة المجال للشركات المحلية لعرض أحدث منتجاتها، التي تضاهي نظيرتها العالمية من حيث الجودة والتصميم والأداء، الأمر الذي يعزز مكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

و يشارك في المعرضين نخبة من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في قطاع الصناعات الدفاعية، لمناقشة سبل تطوير تقنيات تساعد على مواجهة التحديات المتغيرة التي يشهدها العالم، وتطوير استراتيجيات أمنية ودفاعية تسهم في تحقيق وإرساء السلام العالمي.

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