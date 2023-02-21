"ايدج" تحصل على عقد بـ4.7 مليار درهم لتزويد القوات المسلحة الإماراتية بذخائر "ديزرت سيتنغ 25"

المصدر: وام

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أعلنت "هالكن"، الشركة الإقليمية الرائدة في تصميم وإنتاج أنظمة الأسلحة الموجهة وغيرها والتابعة لـ "ايدج"، حصولها على عقد بقيمة 4.7 مليار درهم لتزويد القوات المسلحة الإماراتية بذخائر انزلاقية متطورة موجهة بدقة.

وبموجب العقد الجديد، تحصل القوات المسلحة الإماراتية على ذخائر ديزرت ستينغ 25 (DS-25) من هالكن، وهي ذخيرة جو-أرض خفيفة الوزن موجهة بدقة ومصممة للاستخدام على رفوف متعددة على الطائرات والمركبات الجوية بدون طيار.

وقال سعيد المنصوري، نائب الرئيس الأول، "أدفانسد كونسبتس" في ايدج: تعد DS-25 ذخيرة دقيقة ذات نطاق مواجهة فعال ويمكن استخدامها في مجموعة واسعة من أنواع الطائرات، مشيرا إلى أن هذا العقد سيوفر للقوات المسلحة الإماراتية المرونة في العمليات الجوية، حيث يسعدنا أن نكون قادرين على تزويد القوات المسلحة الإماراتية بهذه القدرة وتعزيز علاقتنا في الوقت الذي نسعى فيه لتوفير منتجات مبتكرة المصنوعة في الإمارات.

وأضاف المنصوري: تفخر هالكن بأن تكون في طليعة تطوير القدرات الدفاعية السيادية بما يتماشى مع مبادرة "اصنع في الإمارات"، وسيتم إنتاج ذخائر DS-25 في مرافق التصنيع المتطورة لدينا تماشياً مع مبادرة الصناعة 4.0.

يذكر أن " DS-25 " هي جزء من مجموعة "ديزرت ستينغ" للأسلحة الانزلاقية خفيفة الوزن والموجهة بدقة من هالكن، وهي مصممة لضرب الأهداف بدقة ضمن حمولات ونطاقات مواجهة مختلفة؛ ويأتي هذا العقد ليعزز التزام ايدج وهالكن تجاه القوات المسلحة الإماراتية عبر توفير أنظمة وحلول متقدمة تعزز مرونة تنفيذ المهام وتضمن الحماية لدولة الإمارات.

وتعتبر "أدفانسد كونسبتس" وحدة أعمال جديدة في ايدج، وهي مخصصة لتصميم وتطبيق تقنيات متقدمة ومبتكرة؛ وتركز "أدفانسد كونسبتس"، التي تُكمل قدرات ايدج الحالية في تطوير وإنتاج وتسويق المنتجات الجديدة؛ وتعمل أيضا على تسريع التطوير السريع لمشاريع الابتكار الهامة من مرحلة تحديد المفهوم والجدوى الفنية إلى مرحلة التصميم الهندسي المفصل، قبل تسليم هذه المشاريع مرة أخرى إلى محفظة ايدج الكبيرة من لشركات التصنيع والتسويق.

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