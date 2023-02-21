حامد بن زايد يقوم بجولة في معرض " آيدكس 2023"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قام سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم بجولة في معرض الدفاع الدولي " آيدكس 2023" في دورته السادسة عشرة.

وتجول سموه في مختلف أجنحة الدول والشركات المشاركة في المعرض، الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وتعرف على أحدث منتجاتها وابتكاراتها في مجال الدفاع والأمن وتبادل الأحاديث مع القائمين عليها حول آخر المستجدات التكنولوجية في هذا المجال .. ورحب سموه بهم في دولة الإمارات وتمنى لجميع المشاركين التوفيق والنجاح.

كما زار سموه الأجنحة الوطنية المشاركة في المعرض، واطلع على ما تعرضه من منتجات متخصصة في تكنولوجيا الدفاع والأمن مشيراً إلى التطور الكبير الذي تحققه صناعات الدفاع الإماراتية والثقة المتزايدة التي تحظى بها على المستوى العالمي، والاهتمام الذي توليه الدولة بهذا القطاع كونه أحد روافد دعم الاقتصاد الوطني.

وأثنى سموه على التنظيم المتميز للمعرض مشيداً بالكوادر الإماراتية التي تقوم على هذا التنظيم وما تمتلكه من خبرة وكفاءة في هذا المجال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز