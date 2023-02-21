"طرق دبي" تنفذ حملة تفتيشية لرصد الاستغلال الخاطئ لحرمي الطريق والشاطئ

المصدر: البيان

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نفذت هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع بلدية دبي، حملة تفتيشية موسعة، انطلقت في منتصف فبراير الجاري، لرصد الممارسات والاستغلال الخاطئ من قبل أصحاب الوحدات السكنية، لحرمي الطريق والشاطئ في مختلف مناطق إمارة دبي، لتوعية الجمهور بالاشغالات الخاطئة لحرم الطريق وحرم الشواطئ مثل: إيقاف القوارب، والكرفانات، وعربات الطعام والمقطورات في حرم الطريق أو على الأرصفة وفي المواقف العامة، وتركيب الخيم في حرم الطريق، وانشاء المجالس في حرم الطريق، والقيام بأعمال زراعية تحجب الرؤية أو تعيق حركة المشاة، وتركيب مظلة تحجب الرؤية وتؤثر على السلامة المرورية في حرم الطريق، وتركيب الأسيجة والأعمدة والأقفاص وتخزين مواد البناء في حرم الطريق وإيقاف القوارب في حرم الشاطئ.

وتهدف الحملة التفتيشية المكثفة، التي نفذتها هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي، إلى الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لإمارة دبي، وضمان استدامة الحالة التشغيلية للأرصفة، والسلامة المرورية، وانسيابية حركة المشاة وسلامتهم عند استخدام حرم الطريق، وكذلك عدم تعرض مستخدمي الطريق من المشاة والمركبات إلى أي معوقات تؤثر على الرؤية خلال المشي أو القيادة بمحاذاة الأرصفة.

وأشارت الهيئة إلى أن المرحلة الأولى من الحملة ستركز على توعية ملاك الوحدات السكنية بمراعاة حرم الطريق، وعدم استغلاله بشكل خاطئ لتفادي المخالفات القانونية، وإخطار المخالفين بضرورة تصحيح الإجراءات، وإعطائهم مهلة لا تتجاوز الأسبوع لتصويب الوضع القائم في الموقع، ومن ثم ستتخذ الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بحسب قرار المجلس التنفيذي رقم 54 لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل في حرم الطريق.

ودعت الهيئة أصحاب الوحدات السكنية الجديدة والملاك المستقبليين القائمين على البناء، إلى ضرورة مراعاة حرم الطريق والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات بإمارة دبي، وذلك من خلال إتباع الإجراءات والالتزام بالقوانين الخاصة بتراخيص البناء، مؤكدة بدورها على أن الحملات التفتيشية ستستمر بشكل دوري لرصد أي تجاوزات في حرم الطريق في سائر المناطق السكنية.

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