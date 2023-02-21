"ايدج" تطلق الجيل التالي من منصة التطبيقات الآمنة "كاتم 2.0"

المصدر: وام

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أطلقت "ايدج"، إحدى مجموعات التكنولوجيا المتقدمة الرائدة في العالم، اليوم "كاتم 2.0"، الذي يمثل الجيل التالي من منصة التطبيقات الآمنة التي تتيح الرسائل الآمنة والمكالمات الصوتية والمؤتمرات وتخزين ومشاركة الملفات ضمن منظومة واحدة للتواصل والتعاون الآمن وذلك خلال فعاليات معرض الدفاع الدولي آيدكس .

وجرى تصميم "كاتم 2.0" للحكومات والجهات الاتحادية، بما في ذلك الجيش وسلطات إنفاذ القانون والشؤون الرئاسية والإدارات الصحية، وهو مصمم خصيصاً للاستخدام فائق الأمان وفق المعايير الحكومية.

وتم تطوير البرنامج انطلاقاً من مبدأ "عدم الثقة"، حيث يستفيد من أحدث التقنيات، ويدمج وظائف اتصال وتعاون متعددة فائقة الأمان، ويوفر درجة أمان فعالة يعتمد عليها وقابلة للاستخدام.

وقال وليد المسماري، نائب الرئيس الأول - الحرب الإلكترونية والتقنيات الإلكترونية: يسعدنا إطلاق حلّ آخر قابل للتشفير ويضمن سيادة البيانات وفق المعايير الحكومية ويوفر أقصى درجات الأمان للبيانات السرية الحساسة أثناء عمليتي النقل أو التخزين.

وأضاف : لا ريب أن هدفنا هو تزويد الوزارات والجهات الاتحادية في دولة الإمارات بحلول اتصال سيادية آمنة ومتقدمة، وهذا ما يوفره (كاتم 2.0) الذي يُعد أداة تعاون شاملة تدمج قنوات اتصال متعددة في منصة واحدة فائقة الأمان إلى جانب تجربة استخدام سلسة.

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